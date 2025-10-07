به گزارش ایلنا، در این مراسم از ۱۰ راکب قانون‌مدار تجلیل به عمل آمد و مسئولان پلیس از وضعیت نگران‌کننده رعایت نکردن قوانین از سوی بسیاری از موتورسواران ابراز تأسف کردند.

رئیس پلیس استان فارس گفت: راکبان موتورسیکلت از آسیب‌پذیرترین کاربران ترافیکی هستند. متأسفانه بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان استفاده از کلاه ایمنی در استان فارس کمتر از یک درصد است؛ در حالی‌که در تهران این عدد به بیش از ۶۰ یا ۷۰ درصد رسیده است. در یکی از معابر شیراز، از میان ۳۰۰ موتورسوار، تنها دو نفر از کلاه ایمنی استفاده کردند.

سرهنگ کوروش کریمی، افزود: حفظ جان راکبان برای پلیس مهم‌تر از هر چیز است. عبور از پیاده‌رو، حرکت در مسیر خلاف، ایجاد صدای ناهنجار از اگزوز و نداشتن کلاه ایمنی از جمله تخلفات حادثه‌ساز است که برابر قانون، توقیف و اعمال قانون خواهند شد.

۴۵ درصد افزایش توقیف موتورسیکلت در شش‌ماهه نخست سال

رئیس پلیس راهور فارس از افزایش برخورد با متخلفان خبر داد و گفت: در شش‌ماهه نخست امسال، تعداد توقیف موتورسیکلت‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۵ درصد افزایش یافته است. اما توقیف به‌تنهایی کافی نیست و باید فرهنگ استفاده از کلاه ایمنی و رعایت قانون نهادینه شود.

وی با بیان اینکه پلیس به‌تنهایی نمی‌تواند با تمام تخلفات مقابله کند و نیازمند همراهی رسانه‌ها، آموزش‌وپرورش، نهادهای فرهنگی و مردم هستیم افزود: از دست اندرکاران مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز که در راستای بهبود و ارتقا مسائل ترافیکی همراه و همگام پلیس راهور استان هستند قدردانی می کنم.

کریمی با تأکید بر نگاه انسانی پلیس گفت: ما به دنبال پر کردن پارکینگ‌ها نیستیم، هدف حفظ جان انسان‌هاست. اعمال قانون و جریمه باید بازدارنده باشد، اما فرهنگ‌سازی مهم‌تر است. در شش‌ماهه نخست امسال با اقدامات مشترک و استفاده از دوربین‌های نظارتی، شاهد کاهش چهار درصدی تصادفات منجر به فوت در استان بوده‌ایم.

تجلیل از قانون‌مداران، الگویی برای دیگران

احمد صادقی‌نژاد، عضو هیات مدیره مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ‌ساز شیراز، هدف از برگزاری این برنامه را تقویت رفتارهای قانون‌مدارانه عنوان کرد و گفت: تاکنون ۱۸ مرحله طرح تجلیل از رانندگان قانون‌مدار اجرا شده و امروز برای نخستین‌بار از راکبان موتورسیکلت قانون‌مند با یک جلد دیوان حافظ و نشان مهربانی این مجمع تقدیر شد.

وی با بیان اینکه ما می‌خواهیم فرهنگ رانندگی سالم در جامعه نهادینه شود تا کمتر شاهد تخلفات و حوادث ناگوار باشیم اظهار داشت: برنامه های تشویقی و ایجابی ضرورت و ارایه الگو نو در جامعه است و برگزاری و استمرار چنین برنامه های موجب انگیزه و روحیه نشاط برای راکبین است.

ضرورت آموزش از مهدکودک تا گواهی‌نامه

سرهنگ عبدالعظیم مباشری، رییس اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور استان نیز در این مراسم گفت: مطالعات ما در شهریورماه نشان می‌دهد کمتر از نیم درصد راکبان در شیراز از کلاه ایمنی استفاده می‌کنند. در حالی‌که بر اساس قانون، موتورسوار بدون کلاه ایمنی حادثه‌ساز محسوب می‌شود و باید وسیله‌اش به مدت ۷۲ ساعت توقیف شود. اما با این حجم بالا از موتورسواران قانون‌شکن، یک دست صدا ندارد.

به گفته وی، فرهنگ‌سازی باید از سنین پایین آغاز شود؛ محتوای آموزش فرهنگ ترافیک باید از مقطع مهدکودک تا دبیرستان در کتاب‌های درسی گنجانده شود تا وقتی فرد به سن رانندگی می‌رسد، با مفاهیم ایمنی آشنا باشد.

مباشری با اشاره به قیمت بالای کلاه ایمنی افزود: باید بسته‌های حمایتی برای راکبان کم‌درآمد در نظر گرفته شود. قیمت کلاه ایمنی استاندارد گاهی بیش از ۵ میلیون تومان است و این مسئله رعایت ایمنی را دشوار می‌کند.

راکبان قانون‌مدار چه می‌گویند

یکی از راکبان تجلیل‌شده گفت: از سال ۸۶ همیشه از کلاه ایمنی استفاده کرده‌ام چون معتقدم قانون نیز افزود: در یک تصادف، کلاه ایمنی جانم را نجات داد و امیدوارم همه موتورسواران استفاده از کلاه ایمنی را جدی بگیرند.

مراسم تجلیل از راکبان قانون‌مند در شیراز در حالی برگزار شد که آمارهای پلیس از وضعیت نگران‌کننده رعایت نکردن قوانین از سوی موتورسواران حکایت دارد.

