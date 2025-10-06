خبرگزاری کار ایران
مدیرکل راه و شهرسازی فارس خبرداد؛

آغاز عملیات اجرایی پروژه بزرگراهی محور قدیم داراب–فسا

عملیات اجرایی پروژه بزرگراهی محور قدیم داراب–فسا در محدوده گردنه داراکویه به طول ۱۰ کیلومتر با حضور نماینده داراب و زرین‌دشت،معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس، فرماندار ویژه شهرستان داراب و جمعی از مسئولان کشوری و استانی آغاز شد.

به گزارش ایلنا، مدیرکل راه و شهرسازی فارس  در حاشیه مراسم آغاز عملیات اجرایی بزرگراه  محور قدیم داراب–فسا با اشاره به اهمیت این پروژه گفت: محور قدیم داراب–فسا یکی از مسیرهای پرتردد شرق استان فارس است که اجرای باند دوم آن نقش بسیار مهمی در ارتقای ایمنی تردد، کاهش تصادفات و تسهیل جابه‌جایی مردم و کالا در این منطقه دارد.

محمدمهدی عبدالهی با بیان اینکه کلیه محورهای شهرستان داراب به صورت بزرگراهی در دست اجراست، افزود: این رویکرد به‌منظور ارتقای سطح دسترسی، کاهش زمان سفر و توسعه متوازن در شرق استان دنبال می‌شود.

وی اظهار داشت: اعتبار اولیه این پروژه٧٤٦٠ میلیارد ریال است، اما برای تکمیل آن حداقل ۱۵ هزار میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز خواهد بود.

عبدالهی ضمن قدردانی از همکاری نماینده داراب و زرین‌دشت و پیگیری‌های مسئولان محلی تأکید کرد:توسعه شبکه راه‌های ارتباطی، به‌ویژه در محورهای مواصلاتی شرق فارس، از اولویت‌های اصلی اداره کل راه و شهرسازی استان است و با جدیت در حال پیگیری و اجراست.

