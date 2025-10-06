به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام سعید جزائی در جلسه تعاملی با قضات دادگاه‌های عمومی، انقلاب و صلح در اراک، افزود: مبارزه قاطعانه و بدون اغماض با فساد مورد تأکید است و در مسیر اجرای عدالت، قضات باید بدون تبعیض و با قاطعیت با فساد برخورد شود.

وی ادامه داد: رعایت نظم و انضباط اداری موجب ارتقاء کیفیت خدمات قضایی و خدمت‌رسانی هرچه بیشتر به مردم، تکریم ارباب رجوع، توجه به لوایح و ادله طرفین، دقت در اخذ استعلامات و قرارهای کارشناسی، و تسریع در اجرای احکام می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی به موضوع بازرسی‌ها در حوزه قضایی این استان اشاره کرده و اظهار داشت: نتایج بازرسی‌ها باید منجر به اصلاح رویه‌ها شود و پس از رفع نواقص، دقت بیشتری در رسیدگی شکلی و ماهوی به پرونده‌های قضایی اعمال گردد.

حجت‌الاسلام جزائی بر ضرورت ایجاد وحدت‌رویه در رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و کیفری تأکید داشته و تصریح کرد: با هم‌اندیشی، تبادل تجربه و اتخاذ رویه‌ای یکپارچه و قانونی، عدالت در سطح استان محقق و اعتماد عمومی نسبت به نظام قضایی تقویت خواهد شد.

وی بر اهمیت اجرای سند تحول و تعالی دستگاه قضایی تأکید کرده و در این خصوص بیان داشت: برنامه عملیاتی سال 1404 به عنوان سند بالادستی در راستای تحول و تعالی دستگاه قضایی باید در رأس امور قرار گیرد تا اهداف قوه قضائیه محقق شود.

