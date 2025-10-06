برای اجرای مصوبات سفر استاندار هیچ تعللی پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرنگار ایلنا، در این نشست، فرآیند اجرایی شدن پروژه‌ها و تعهدات کلان تعیین‌شده در سفر استاندار، با جزئیات کامل بررسی و فرماندار بر لزوم تسریع در تکمیل آن‌ها تأکید کرد.

نیکنام فرماندار تکاب ،در این نشست، ضمن ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در اجرای تعهدات، اظهار داشت:سفر استاندار آذربایجان غربی به شهرستان تکاب، منشأ تحولات بزرگی در حوزه‌های زیرساختی و رفاه اجتماعی شهرستان خواهد بود و امروز، هدف اصلی ما این است که مصوبات این سفر، از مرحله کاغذ به مرحله عمل برسند.

وی با اشاره به اهمیت پروژه‌های مصوب در حوزه‌های مختلف خطاب به مدیران تأکید کرد: باید با کار جهادی و شبانه‌روزی، موانع موجود در مسیر اجرای پروژه‌ها را برطرف کنیم و هیچ‌گونه تعلل یا توجیهی در روند پیشرفت کار، پذیرفته نخواهد بود.

فرماندار تصریح کرد:دستگاه‌های اجرایی موظف‌ هستند گزارش‌های هفتگی از پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها را به دبیرخانه ستاد ارائه دهند.

مقام عالی دولت در شهرستان همکاری بین دستگاهی را کلید موفقیت در اجرای تعهدات دانست و افزود:اجرای مصوبات یک مسئولیت جمعی است و دستگاه‌های اجرایی باید با روحیه همکاری و تعامل، در راستای تحقق اهداف توسعه‌ای گام بردارند.

انتهای پیام/