جشن عاطفه ها در استان البرز برگزار شد
مراسم با حضور مدیران کل کمیته امداد امام (ره) و آموزش و پرورش استان و امضای تفاهمنامه همکاری مشترک همراه شد.
به گزارش ایلنا از البرز، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، جشن عاطفهها با حضور مدیرکل کمیته امداد امام (ره) استان و مدیرکل آموزش و پرورش البرز در یکی از مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) برگزار شد؛ رویدادی که با اجرای برنامههای فرهنگی دانشآموزان و همراهی نیکوکاران فرهنگی جلوهای از همدلی و یاری به دانشآموزان نیازمند را رقم زد.
در این مراسم، مدیران کل کمیته امداد امام (ره) و آموزش و پرورش استان ضمن قدردانی از همراهی مردم نیکوکار در تأمین پوشاک و لوازمالتحریر برای دانشآموزان نیازمند، بر ضرورت ترویج فرهنگ مشارکت مردمی و نقش خیران در پشتیبانی از آیندهسازان کشور تأکید کردند.
جشن عاطفهها هر ساله در آستانه بازگشایی مدارس با همکاری آموزش و پرورش برگزار میشود و امسال نیز در حاشیه این برنامه، تفاهمنامه همکاری میان کمیته امداد و آموزش و پرورش استان البرز به امضا رسید. بر اساس این تفاهمنامه، هیئتامنای جدید مرکز نیکوکاری آموزش و پرورش آغاز به کار کرد و استمرار همکاریهای مشترک دو دستگاه در حوزه توانمندسازی و حمایت از دانشآموزان نیازمند تداوم مییابد.
رضا البرزی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز نیز در حاشیه این مراسم گفت: امسال بیش از ۱۴۰ پایگاه جمعآوری کمکهای نقدی و غیرنقدی جشن عاطفهها در سطح استان مستقر گردید که توسط مراکز نیکوکاری، ادارات مناطق و شهرستانها، مصلیها و میادین اصلی فعالیت شد. این پایگاهها نقش مهمی در تسهیل مشارکت مردم در کمک به دانشآموزان نیازمند ایفا کرد.