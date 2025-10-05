خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار البرز:

پنجشنبه‌ها در دستگاه‌های اجرایی استان تعطیل و به‌صورت دورکاری اجرا می‌شود

پنجشنبه‌ها در دستگاه‌های اجرایی استان تعطیل و به‌صورت دورکاری اجرا می‌شود
کد خبر : 1696188
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار البرز اعلام کرد: به منظور ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی، کاهش آلاینده‌های جوی و صیانت از سلامت عمومی، از روز پنجشنبه هفدهم مهرماه، روزهای پنجشنبه در دستگاه‌های اجرایی استان تعطیل و به‌صورت دورکاری اجرا خواهد شد.

به گزارش ایلنا از البرز، مجتبی عبداللهی اظهار داشت: با توجه به بررسی‌های انجام‌شده و در راستای تحقق راهبردهای کلان در حوزه مدیریت هوشمند مصرف انرژی و بهبود وضعیت زیست‌محیطی، تصمیم بر آن شد که روزهای پنجشنبه در استان البرز به‌صورت دورکاری اعلام شود.

وی افزود: این تصمیم با هدف کاهش ترددهای درون‌شهری، کاهش مصرف انرژی، کنترل آلودگی هوا به‌ویژه در فصل سرد و حمایت از سلامت خانواده‌ها، به‌ویژه بانوان شاغل و فرزندان آنان اتخاذ شده است.

استاندار البرز با اشاره به رعایت ضوابط قانونی ساعات کاری گفت: برابر قانون، ساعات کاری کارمندان دولت باید در طول هفته ۴۴ ساعت باشد. 

عبداللهی تصریح کرد: بر اساس این مصوبه، تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول طرح موظف‌اند در روزهای پنجشنبه به‌صورت دورکاری فعالیت کنند. این طرح شامل دستگاه‌های امدادی، خدمات‌رسان و عملیاتی نظیر اورژانس‌ها، مراکز درمانی، امداد جاده‌ای، ایستگاه‌های آتش‌نشانی، نیروهای نظامی و انتظامی نمی‌شود.

وی ادامه داد: برای بانک‌ها نیز شیفت‌بندی ویژه‌ای در نظر گرفته شده است. 

استاندار البرز در پایان با اشاره به امکان بازنگری در این تصمیم گفت: این طرح تا اطلاع ثانوی اجرا خواهد شد و در صورت نیاز، با هماهنگی دولت و ارزیابی‌های جدید، تصمیمات تکمیلی اعلام می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی