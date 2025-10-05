عصر امروز صورت گرفت؛
بازدید مدیرکل امور مرزی وزارت کشور از بندر سجافی هندیجان
مدیرکل دفتر امور مرزی و مرزنشینان وزارت کشور در رأس هیأتی از مسئولان کشوری و استانی از بندر سجافی شهرستان هندیجان بازدید و بر ضرورت تقویت زیرساختها و معیشت مرزنشینان تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، مهدی حسنعباسی مدیرکل دفتر امور مرزی و مرزنشینان وزارت کشور به همراه عبدالرضا سعیدینیا مدیرکل انتظامی و مرزی استانداری خوزستان و بصیری دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان از بندر سجافی بازدید کردند.
این هیأت ضمن دیدار و گفتوگو با بهنام خضعلی فرماندار هندیجان، دادستان شهرستان، مسئولان گمرک و بندر سجافی، تجار و صنف لنجداران، مسائل و مشکلات مرزنشینان را بررسی کردند.
فرماندار هندیجان در این دیدار خواستار استقرار مرزبانی، استمرار گشتهای دریایی برای تأمین امنیت مرز، ساماندهی لنجهای تجاری، صدور مجوزهای صیادی و تکمیل اسکله بحرکان بهعنوان بخشی از مطالبات و مشکلات مرزنشینان شد.
مدیرکل دفتر امور مرزی و مرزنشینان وزارت کشور نیز با قدردانی از پیگیریهای فرماندار، تأکید کرد: «اولویت ما در وزارت کشور نظارت و ایجاد امنیت پایدار در مرزها و بهبود معیشت مرزنشینان است. با برنامهریزی دقیق و جمعآوری اطلاعات میدانی تلاش میکنیم با ایجاد عدالت اجتماعی، از مهاجرت مردم این مناطق جلوگیری شود.»
این بازدید در راستای بررسی وضعیت بندری و برنامهریزی برای رونق فعالیتهای اقتصادی مرزنشینان انجام شد.