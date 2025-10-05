رسیدگی به 1351 پرونده قاچاق کالا و ارز در استان مرکزی

به گزارش ایلنا، سعید نورالهی افزود: 998 فقره از پرونده‌ها معادل 75 درصد مجموع پرونده‌های رسیدگی‌شده، منجر به صدور حکم محکومیت شده، 18 درصد نیز حکم برائت دریافت کرده‌اند. همچنین 5 درصد از پرونده‌ها به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان‌ها ارجاع شده‌اند.

وی به مختومه شدن 96 درصد پرونده‌ها اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: 557 پرونده قاچاق به واحدهای اجرایی وارد شده و از این تعداد 536 فقره اجرا و مختومه شد. مبلغ وصولی از این احکام حدود 730 میلیارد ریال به خزانه دولت واریز شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی اظهار داشت: بیشترین پرونده‌های کالاهای قاچاق در استان، مربوط به لوازم خانگی، موادغذایی (خوراکی و آشامیدنی)، دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال (ماینر) بوده است.

نورالهی به نقش پلیس در کشف کالاهای قاچاق اشاره داشته و تصریح کرد: نقش فرماندهی انتظامی در کشف کالاهای قاچاق ارزشمند است. پلیس مهم‌ترین نهاد همکار تعزیرات در کشف کالاهای قاچاق است. همچنین از سوی دیگر در این راستا جهاد کشاورزی نیز همکاری مؤثری دارند.

وی با اعلام هشدار به مردم در هنگام خرید، بیان داشت: از شهروندان درخواست می‌شود در خرید کالاهای آرایشی، بهداشتی، مواد غذایی و لوازم یدکی خودرو دقت لازم را داشته باشند، چرا که بسیاری از این کالاها علاوه بر قاچاق بودن، ممکن است تقلبی نیز باشند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی تأکید کرد: این استان نه مرزی است و نه مبدا قاچاق، اما به دلیل قرار گرفتن در جاده‌های اصلی کشور، با تردد بالای خودروها مواجه است. افزایش پرونده‌ها بیشتر ناشی از برخورد قاطع‌تر دستگاه‌های نظارتی است و افزایش قاچاق را نشان نمی‌دهد.

