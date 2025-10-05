به گزارش ایلنا، رضا نیازی امروز یکشنبه در دومین جلسه شورای سیاست‌گذاری سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر لرستان با ارائه گزارشی از روند برگزاری جشنواره، گفت: ۵۷ اثر به دبیرخانه ارسال شده‌اند که شامل ۱۹ اثر خیابانی و ۳۸ اثر صحنه‌ای است.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان ادامه داد: شهرستان خرم‌آباد با ۱۵ اثر صحنه‌ای و ۲ خیابانی بیشترین مشارکت را داشته و شهرستان بروجرد ۹ اثر صحنه‌ای ۱۰ خیابانی، اشترینان ۲ اثر خیابانی، الیگودرز ۳ اثر صحنه‌ای، دورود ۲ اثر صحنه‌ای و یک خیابانی، ازنا ۵ اثر صحنه‌ای ۲ خیابانی، الشتر ۲ اثر صحنه‌ای، دلفان ۲ صحنه‌ای و یک خیابانی و پلدختر ۱ خیابانی نیز آثار خود را ارائه کرده‌اند، با این حال، از شهرستان کوهدشت و چگنی اثری دریافت نشده است.

نیازی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی در این جلسه، خواستار اجماع و همراهی همه‌جانبه برای تحقق این رویداد فرهنگی و هنری شد و از تلاش‌های دبیرخانه و هنرمندان استان قدردانی کرد.

سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر لرستان ۲۲ تا ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۴ به میزبانی شهرستان بروجرد برگزار می‌شود.

