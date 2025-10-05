معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان:
۵۷ اثر به دبیرخانه سیوهفتمین جشنواره تئاتر استان ارسال شد
معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به اینکه ۵۷ اثر به دبیرخانه سیوهفتمین جشنواره تئاتر لرستان ارسال شده است، افزود: بیشترین مشارکت از گروههای هنری خرمآباد است.
به گزارش ایلنا، رضا نیازی امروز یکشنبه در دومین جلسه شورای سیاستگذاری سیوهفتمین جشنواره تئاتر لرستان با ارائه گزارشی از روند برگزاری جشنواره، گفت: ۵۷ اثر به دبیرخانه ارسال شدهاند که شامل ۱۹ اثر خیابانی و ۳۸ اثر صحنهای است.
معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان ادامه داد: شهرستان خرمآباد با ۱۵ اثر صحنهای و ۲ خیابانی بیشترین مشارکت را داشته و شهرستان بروجرد ۹ اثر صحنهای ۱۰ خیابانی، اشترینان ۲ اثر خیابانی، الیگودرز ۳ اثر صحنهای، دورود ۲ اثر صحنهای و یک خیابانی، ازنا ۵ اثر صحنهای ۲ خیابانی، الشتر ۲ اثر صحنهای، دلفان ۲ صحنهای و یک خیابانی و پلدختر ۱ خیابانی نیز آثار خود را ارائه کردهاند، با این حال، از شهرستان کوهدشت و چگنی اثری دریافت نشده است.
نیازی با تأکید بر ضرورت همافزایی در این جلسه، خواستار اجماع و همراهی همهجانبه برای تحقق این رویداد فرهنگی و هنری شد و از تلاشهای دبیرخانه و هنرمندان استان قدردانی کرد.
سیوهفتمین جشنواره تئاتر لرستان ۲۲ تا ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۴ به میزبانی شهرستان بروجرد برگزار میشود.