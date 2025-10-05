به دستور رئیس جمهور و با حضور معاون وزیر راه وشهرسازی؛
قطعه ۷افتتاح آزادراه شیراز-اصفهان افتتاح شد/ قطعه هشتم آزادراه در دست اجرا است
قطعه ۷ آزادراه شیراز_ اصفهان به نمایندگی از ۱۴ پروژه آزادراهی و بزرگراهی و راه اصلی در کشور با دستور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور و با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، استاندار فارس و جمعی از مدیران ملی و استانی در محل قطعه ۷ ازادراه شیراز-اصفهان افتتاح شد.
به گزارش ایلنا، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در این مراسم با قدردانی از تلاشها و مدیریت راهبردی مقام عالی وزارت و زحمات ارزشمند سپاه پاسداران، اظهار داشت: پروژه آزادراه شیراز-اصفهان نقش مهمی در توسعه زیرساختهای حمل و نقل کشور ایفا میکند.
هوشنگ بازوند با یادآوری مقام شامخ شهدای استان فارس و شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: اهمیت این پروژه در پیوند با امنیت، توسعه و عبور کریدورهای حیاتی شمال-جنوب و شرق-غرب کشور، یک ضرورت انکارناپذیر است.
بازوند افزود: با توجه به موقعیت استراتژیک جمهوری اسلامی ایران، توسعه و تکمیل شبکه آزادراهی شمال-جنوب، همواره در اولویت برنامههای وزارت راه و شهرسازی قرار داشته است. در این راستا، آزادراه شمال-جنوب مرکز کشور، اتصال دریای خزر به خلیج فارس و شهرهای رشت، قزوین، تهران، اصفهان، شیراز و بوشهر را فراهم میکند و آزادراه شیراز-اصفهان بخش مهمی از این مسیر ترانزیتی است.
وی تصریح کرد: این آزادراه دو مرکز مهم استانهای فارس و اصفهان را به یکدیگر متصل میکند و با کوتاه کردن مسیر، موجب کاهش ۳۴ کیلومتر از طول مسیر سفر و ۱۲۰ دقیقه صرفهجویی در زمان میشود.
معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: بهرهبرداری از این آزادراه سالانه بیش از ۱۳۶ میلیون و نیم لیتر صرفهجویی در مصرف سوخت به همراه خواهد داشت و با ارتقای ایمنی مسیر، از وقوع حدود ۵۵۰ کشته و مجروح در حوادث رانندگی جلوگیری میکند.
وی گفت: پروژه آزادراه شیراز-اصفهان با طول کل ۵۷۰ کیلومتر و در قالب فاز هفت به طول ۱۲۱ کیلومتر با شش خط عبوری آماده بهرهبرداری شده و بالغ بر ۹ هزار میلیارد ریال اعتبار در آن هزینه شده است. ارزش کل پروژه نیز حدود ۲۲ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.
هوشنگ بازوند در پایان از حمایتهای تمامی دستاندرکاران پروژه قدردانی کرد.
آزادراه شیراز-اصفهان نقشی حیاتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی استان دارد
استاندار فارس نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت پروژه آزادراه شیراز-اصفهان گفت: این مسیر ترانزیتی شمال به جنوب، اتصال کرمان به بندر و همچنین شیراز به اصفهان را بهبود میبخشد و نقش مؤثری در توسعه اقتصادی و اجتماعی استان ایفا میکند.
حسینعلی امیری با یادآوری پیگیریهای انجامشده قبل از شروع دولت سیزدهم گفت: در پاییز سال گذشته، بخشی از بدهیهای پیمانکاران محترم پرداخت شد و بخش دیگر نیز توسط دولت تأمین گردید تا روند اجرای پروژه سرعت گیرد.
امیری یادآور شد: این آزادراه فاصله بین شیراز و اصفهان را کاهش میدهد و کارشناسان پیشبینی کردهاند که بهرهبرداری از آن موجب کاهش تصادفات و صرفهجویی در زمان سفر خواهد شد.
استاندار فارس تصریح کرد: پروژه آزادراه شیراز-اصفهان در طول یک سال گذشته با همکاری و عنایت دستاندرکاران پیشرفت قابل توجهی دست یافته است.
امیری همچنین با اشاره به اینکه قطعه هشتم این مسیر و ادامه مسیر شیراز_ بوشهر در دست اجراست، تأکید کرد: این آزادراه نهتنها حمل و نقل بین استانی را تسهیل میکند، بلکه زمینهساز توسعه پایدار استان فارس و تقویت شبکه ترانزیتی کشور خواهد بود.
پایان قطعه هفتم آزادراه شیراز-اصفهان و رفع اختلافات سرمایهگذاری
مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس نیز گفت: تا پایان قطعه هفتم کل آزادراه شیراز-اصفهان تکمیل شده و در حقیقت بخش مهمی از مسیر آزادراهی از اصفهان به سمت شیراز آماده بهرهبرداری است.
محمد مهدی عبداللهی، افزود: این مسیر پیشتر با برخی مشکلات و اختلافات مواجه بود، اما با پیگیریهای لازم، این مسائل برطرف شده است.
عبداللهی با اشاره به موضوع سرمایهگذاری در پروژه گفت: طبق قوانین و برنامهریزیهای انجامشده، سهم دولت در این پروژه حداکثر ۵۰ درصد است و سرمایهگذار بخش خصوصی میتواند مابقی منابع لازم را تأمین کند.
وی تأکید کرد: این سهم دولت نباید از ۵۰ درصد فراتر رود و با هماهنگی نمایندگان و مسئولان ذیربط، این موضوع امروز به صورت کامل تعیین تکلیف شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی فارس افزود: با تکمیل قطعه هفتم و رفع اختلافات سرمایهگذاری، مسیر آزادراهی شیراز-اصفهان به روند اجرایی خود ادامه خواهد داد و پروژه با پیشرفت مناسب در خدمت توسعه حمل و نقل و ترانزیت استان و کشور قرار دارد.