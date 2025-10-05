خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سوختگی ۳ کارگر ناشی از آتش‌سوزی تانکر سوخت در ایذه

سوختگی ۳ کارگر ناشی از آتش‌سوزی تانکر سوخت در ایذه
کد خبر : 1695893
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مرکز اورژانس ایذه از مصدومیت سه کارگر در پی وقوع آتش‌سوزی یک دستگاه تانکر سوخت در جایگاه پمپ بنزین ورودی این شهر از سمت اهواز خبر داد.

میثم چهارتنگی با اعلام خبر وقوع آتش‌سوزی یک دستگاه تانکر حمل سوخت در ایذه به ایلنا  گفت: صبح امروز در حوالی ساعت ۷:۳۰ دقیقه، گزارش آتش‌سوزی و مصدومیت سه کارگر جایگاه سوخت ورودی شهر ایذه دریافت و به سرعت در دستور کار تیم‌های اعزامی قرار گرفت.

وی افزود: مصدومان بلافاصله به بیمارستان ایذه منتقل شده و در حال بررسی برای اعزام یکی از این کارگران به بیمارستان سوانح سوختگی اهواز هستیم.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی