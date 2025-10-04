خبرگزاری کار ایران
بازگشت پیکر پاک و مطهر ۴۴ شهید تازه تفحص شده به وطن/دعوت امام جمعه خرمشهر از مردم جهت استقبال با شکوه

پیکر پاک و مطهر ۴۴ شهید هشت سال دفاع مقدس، روز یکشنبه با استقبال مردم شهید پرور و انقلابی شهرستان‌های آبادان، خرمشهر و از مردم اهل سنت منطقه ترکمن صحرا به نمایندگی از ملت ایران از طریق مرز شلمچه به کشور باز خواهند گشت.

به گزارش ایلنا از خوزستان، این شهدای تازه تفحص شده مربوط به عملیات‌های والفجر مقدماتی، محرم، والفجر ۱، کربلای ۴ و ۵، خیبر، بدر، رمضان و تک پشتیبانی در عملیات والفجر ۸ هستند که فردا یکشنبه ۱۳ مهرماه از طریق مرز شلمچه وارد کشور می‌شوند.

پیکر مطهر این شهیدان در مناطق فکه، شرهانی، شرق دجله، جزایر مجنون،‌ ام الرصاص وام الباوی و شلمچه به تازگی تفحص شده است.

دفتر امام جمعه خرمشهر ضمن دعوت از مردم این شهرستان برای شرکت در مراسم استقبال از پیکر شهدا اعلام کرد: وسیله نقلیه از مسجد جامع خرمشهر تا مرزشلمچه فراهم است.

 

