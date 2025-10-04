بازگشت پیکر پاک و مطهر ۴۴ شهید تازه تفحص شده به وطن/دعوت امام جمعه خرمشهر از مردم جهت استقبال با شکوه

به گزارش ایلنا از خوزستان، این شهدای تازه تفحص شده مربوط به عملیات‌های والفجر مقدماتی، محرم، والفجر ۱، کربلای ۴ و ۵، خیبر، بدر، رمضان و تک پشتیبانی در عملیات والفجر ۸ هستند که فردا یکشنبه ۱۳ مهرماه از طریق مرز شلمچه وارد کشور می‌شوند.

پیکر مطهر این شهیدان در مناطق فکه، شرهانی، شرق دجله، جزایر مجنون،‌ ام الرصاص وام الباوی و شلمچه به تازگی تفحص شده است.

دفتر امام جمعه خرمشهر ضمن دعوت از مردم این شهرستان برای شرکت در مراسم استقبال از پیکر شهدا اعلام کرد: وسیله نقلیه از مسجد جامع خرمشهر تا مرزشلمچه فراهم است.

انتهای پیام/