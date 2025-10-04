نیازمند ساخت 50 هزار مسکن برای نخبگان هستیم

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حسین افشین ظهر امروز در نشست با نخبگان استان قزوین گفت: در بنیاد ملی نخبگان تلاش کردیم اعتراضات و اشکالات گذشته را شناسایی و چالشها را بشنویم و آنها را حل کنیم. برخی نخبگان اعتراضات شدیدی در نحوه جذب در طرح شهید «شهریاری» و « وزوایی»در ادارات داشتند که دنبال رفع آن هستیم.

وی افزود: در جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی دنبال کسب جایگاه‌های شایسته هستیم زیرا باید شأن آنها حفظ شود و در بهترین جایگاه قرار گیرند تا به حل مشکلات کشور کمک کنند و خدای نکرده دستگاه اجرایی محلی برای فسیل شدن نخبگان تبدیل نشود.

رئیس بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه بخش خصوصی شاید بیشتر قدردان نخبگان باشد، گفت: به همین خاطر دنبال جذب آنها در این بخش هم هستیم. هر چند به نظر می‌رسد در ظاهر به علم، فناوری و ایده اهمیت می‌دهیم، اما در عمل اینگونه نیست و باید بپذیریم استفاده از نخبگان در مدیریت‌ها موجب جهش مدیریت می‌شود.

افشین اضافه کرد: تامین مسکن نخبگان در 15 شهر کلید خورده که در این شهرها از طرح نهضت ملی مسکن برای خانه‌دار شدن نخبگان استفاده می‌کنیم و در قزوین هم امروز موافقت‌نامه امضا می‌شود. تاکنون به 2 هزار و 500 نفر نخبه زمین و مسکن واگذار شده، اما نیازمند ساخت 50 هزار واحد مسکونی برای نخبگان هستیم.

وی ادامه داد: امروز نخبگان تمایلی برای دریافت وام 23 درصدی مسکن ندارند و اگر زمین رایگان و رهن 20 ساله داده شود، امکان خانه‌دار شدن نخبگان وجود دارد. برای فارغ‌التحصیلان نخبه برنامه داریم و جذب در هیئت‌علمی در دستور است و 20 درصد کسانی که برای هیئت علمی در طرح «جهت» معرفی کرده‌ایم، جذب دانشگاه‌ها شده‌اند.

معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه از سال 99 تاکنون 176 نفر اعضای نخبه و درخشان که در دانشگاه‌ها جذب شدند، هیچ پست و مقامی نداشتند، گفت: این مشکل حل شده و این نخبگان در مقام و پست‌های مختلف به‌کارگیری شده‌اند.

افشین افزود: نخبگان اگر حمایت شوند، خلاقیت ایجاد می کنند و ایده‌هایشان به نواوری منجر می‌شود و ما در دولت هرگز نخبگان را رقیب نمی‌بینیم، بلکه یار، یاور و کمک‌کننده خود می‌دانیم، اما چون سامانه استفاده از نخبگان راه‌اندازی نشده، کمی فرآیند به‌کارگیری نخبگان زمان‌بر است و باید هر دو طرف کمک کنیم تا این چالش برطرف شده و نخبگان در مدیریت کشور موثر باشند.

وی ادامه داد: در گذشته فرآیند جذب دو تا سه سال بوده تا ارزیابی شود، اما امروز این فرآیند از زمان اعلام فرد به 40 روز کاهش یافته و این ارزیابی به سرعت نهایی و اعلام می‌شود. همچنین تعداد پرونده‌های گذشته جذب نخبگان را صفر کردیم تا سرعت کار بالا برود.

رئیس بنیاد ملی نخبگان در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه لازم است تمهیداتی بیندیشیم که نخبگان در شهر خود بمانند، گفت: ما هم باید امکانات بیشتری بدهیم و زیرساخت را فراهم کنیم و استانداران همت کنند نخبگان را در استان خود نگهدارند زیرا اینها ثروت و سرمایه ملی هستند که مراقبت از آنها اهمیت دارد تا به خارج از کشور مهاجرت نکنند.

افشین اضافه کرد:‌ استقامت روی ایده از ویژگی‌های نخبگان است و باید مقاوم و اثرگذار باشیم و برای مشکلات از قبل فکر و برنامه‌ریزی کنیم تا موفقیت‌ها بیشتر شود. نخبگان ما زیادند که باید حمایت شوند و ما هم کمک کنیم محصولاتشان خریدار داشته باشد و محصولات دانش‌بنیان را هم باید خریداری کنیم.

وی ادامه داد: ماده 16 قانون حمایت از کالای ایرانی باید احیا شود و اجازه ندهیم کالای مشابه خارجی وارد شود، زیرا اگر بخواهیم تولید کشور رشد پیدا کند، باید محصول ایرانی را بخریم و نگاهمان تغییر کند تا از فرزندان کشور حمایت شود و مانند پزشکی خودرا در صنعت هم قوی کنیم.

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه مترقی‌ترین قانون جهش دانش‌بنیان در مجلس نوشته شده است، گفت: این قانون در حال حاضر کمتر از 20 درصد اجرا شده و باید این قانون را به طور کامل اجرا کنیم.

افشین افزود: تبصره ها و مواد این قانون یک ظرفیت است و مجلس هم کمک کند تا آن را اجرا کنیم. ژاپن یک زمان بدترین محصول را داشت، اما با حمایت از تولید داخل به پیشرفت و توسعه یافتگی رسیدند و ما هم شاید محصولاتمان در روز اول کیفیت خوبی نداشته باشد، ولی لازم است اجازه دهیم مسیر اصلاح طی شود.

وی ادامه داد: شرکت‌های دانش بنیان استان قزوین با کیفیت و در مرز دانش هستند و در حمایت از آنها یک خط اعتباری ویژه برای شرکت هایی که بتوانند ارتقا یابند دایر می‌کنیم تا شبکه دانش‌بنیان کشور گسترده و کیفی شود.

رئیس بنیاد ملی نخبگان همچنین درباره اجرای طرح ملی چشمه نور گفت: در سفر شهید رئیسی، رئیس‌جمهور پیشین مصوب شد که 2 هزار و 500 میلیارد تومان به پروژه چشمه نور اختصاص داده شود، اما در چهار سال قبل برای آن اعتبار مناسبی داده نشده است.

افشین تصریح کرد: در تزریق اعتبار و بودجه به ابرطرح چشمه نور مسئولان استانی و کشوری کوتاهی داشته‌اند و درست نیست قول بدهیم و اجرا نکنیم، به همین خاطر در دولت شرط گذاشته شده که هر تعهدی کردیم، باید اعتبارش تأمین شود و اجرا کنیم.

وی ادامه داد: تکمیل طرح چشمه نور 16 همت اعتبار لازم دارد، ولی چون طرح ملی است و گر تکمیل شود به یک پروژه بی‌نظیر تبدیل شده و به اقتدار علمی و فناوری کشور کمک می‌کند، بنابراین باید این پروژه پیشرفت قابل توجهی داشته باشد و اگر استاندار قبول کند، ما پای کار و پیگیر اختصاص اعتبارات مناسب هستیم.

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور تصریح کرد: در این راستا یکی از ظرفیت‌هایی که به چشمه نور کمک می‌کند، بند ت ماده 16 قانون بودجه است و ما هم تا 60 همت مجوز داریم که از اعتبارات مالیاتی استفاده کنیم و به چشمه نور تزریق کنیم.

