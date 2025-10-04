خبرگزاری کار ایران
مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس:

امانتداری و صیانت از حقوق مراجعین مهم‌ترین لازمه موفقیت سردفتران است

مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس با اشاره به رسالت سردفتران به نمایندگی از دولت، قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد، گفت: سردفتران ملزم به رعایت قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی و حفظ جایگاه والای سردفتری هستند.

به گزارش ایلنا، محمد نخعی امروز شنبه ۱۲ مهر در مراسم تحلیف شماری از سردفتران برگزیده شده جهت دفاتر اسناد رسمی استان فارس که مراحل گزینش و اختبار  را با موفقیت به پایان رسانده‌اند، اختبار و نهایتاً کارآموزی و تحلیف و ورود به حرفه سردفتری را مسؤلیتی خطیر به نمایندگی از دولت، قوه قضاییه و سازمان ثبت دانست که موفقیت در این حرفه به‌عنوان یکی از حرفه‌ای‌ترین مشاغل حاکمیتی کشور متضمن ثبت معاملات اموال غیر منقول است.

وی، رعایت امانتداری و صیانت از حقوق مراجعین را مهم‌ترین لازمه موفقیت یک سردفتر عنوان کرد و افزود: رعایت قوانین و مقررات نظام مقدس جمهوری اسلامی و حفظ جایگاه والای سردفتری از اساسی‌ترین اصول پذیرش مسؤلیت در این حوزه است و سران دفاتر ملزم به رعایت این موارد هستند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس با اشاره به وظایف دفاتر اسناد رسمی و لزوم هماهنگی سران دفاتر با ادارات ثبت اسناد و املاک در راستای پیشبرد برنامه‌های سازمانی گفت: تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب  در زمینه سند رسمی و فرمایش معظم‌له در جهت تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به‌منظور رخت بر بستن اسناد عادی و نهادینه شدن فرهنگ تنظیم اسناد رسمی در جامعه دال بر نقش تعیین‌کننده دفاتر اسناد رسمی در ترویج فرهنگ ثبت رسمی نقل و انتقالات و عقود است.

وی ابراز امیدواری کرد: سردفتران پذیرفته شده با در نظر گرفتن قوانین و مقررات، اخلاق‌مداری و انجام درست وظایف محوله، علاوه بر رفع مشکلات مردم در این حوزه، در راستای اهداف عالیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گام بردارند.

نخعی ضمن اشاره به تعامل مطلوب کانون سردفتران با اداره‌کل ثبت اسناد و املاک فارس، بهره‌گیری از مشاوره کارشناسان و سردفتران مجرب این کانون را عاملی مهم در موفقیت سردفتران جدید عنوان کرد.

