به گزارش ایلنا، محمد نخعی امروز شنبه ۱۲ مهر در مراسم تحلیف شماری از سردفتران برگزیده شده جهت دفاتر اسناد رسمی استان فارس که مراحل گزینش و اختبار را با موفقیت به پایان رسانده‌اند، اختبار و نهایتاً کارآموزی و تحلیف و ورود به حرفه سردفتری را مسؤلیتی خطیر به نمایندگی از دولت، قوه قضاییه و سازمان ثبت دانست که موفقیت در این حرفه به‌عنوان یکی از حرفه‌ای‌ترین مشاغل حاکمیتی کشور متضمن ثبت معاملات اموال غیر منقول است.

وی، رعایت امانتداری و صیانت از حقوق مراجعین را مهم‌ترین لازمه موفقیت یک سردفتر عنوان کرد و افزود: رعایت قوانین و مقررات نظام مقدس جمهوری اسلامی و حفظ جایگاه والای سردفتری از اساسی‌ترین اصول پذیرش مسؤلیت در این حوزه است و سران دفاتر ملزم به رعایت این موارد هستند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس با اشاره به وظایف دفاتر اسناد رسمی و لزوم هماهنگی سران دفاتر با ادارات ثبت اسناد و املاک در راستای پیشبرد برنامه‌های سازمانی گفت: تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب در زمینه سند رسمی و فرمایش معظم‌له در جهت تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به‌منظور رخت بر بستن اسناد عادی و نهادینه شدن فرهنگ تنظیم اسناد رسمی در جامعه دال بر نقش تعیین‌کننده دفاتر اسناد رسمی در ترویج فرهنگ ثبت رسمی نقل و انتقالات و عقود است.

وی ابراز امیدواری کرد: سردفتران پذیرفته شده با در نظر گرفتن قوانین و مقررات، اخلاق‌مداری و انجام درست وظایف محوله، علاوه بر رفع مشکلات مردم در این حوزه، در راستای اهداف عالیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گام بردارند.

نخعی ضمن اشاره به تعامل مطلوب کانون سردفتران با اداره‌کل ثبت اسناد و املاک فارس، بهره‌گیری از مشاوره کارشناسان و سردفتران مجرب این کانون را عاملی مهم در موفقیت سردفتران جدید عنوان کرد.

انتهای پیام/