خبرگزاری کار ایران
مدیرکل مدیریت بحران لرستان:

علت حادثه بالگرد در استان؛ برهم خوردن تعادل هنگام فرود بوده است

علت حادثه بالگرد در استان؛ برهم خوردن تعادل هنگام فرود بوده است
مدیرکل مدیریت بحران لرستان گفت: بر اساس اعلام اولیه کارشناسان، بر اثر برهم خوردن تعادل بالگرد امدادی هنگام فرود در ارتفاعات اشترانکوه، این بالگرد دچار سانحه شده است.

به گزارش ایلنا، مهدی پازوکی روز شنبه دوازدهم مهرماه در گفت‌وگو با خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت مصدومان حادثه سقوط بالگرد هلال‌احمر، گفت: سه نفر از مصدومان که حالشان وخیم بود با رسیدن تیم پزشکی و انجام اقدامات درمانی حالت ثبات پیدا کرده‌اند. 

وی افزود: در حال حاضر بالگرد استان مرکزی به منطقه اعزام شده و بالگرد شهرستان بروجرد نیز در مسیر است که عملیات انتقال مصدومان انجام شود. 

مدیرکل مدیریت بحران لرستان اضافه کرد: کلیه سرنشینان هلی‌کوپتر مصدوم شده‌اند که حال سه نفر از آن‌ها وخیم بود که درمان اولیه برای آن‌ها انجام شده و جای نگرانی برای آن‌ها وجود ندارد و بقیه مصدومین نیز امروز ۱۲ مهر منتقل خواهند شد. 

پازوکی با اشاره به علت این حادثه بیان کرد: زمان فرود تعادل بالگرد به هم خورده و با کوه برخورد می‌کند. 

این مسئول با بیان اینکه مصدومین این حادثه به بیمارستان ازنا منتقل خواهند شد و این بیمارستان نیز در حال آماده باش است، ادامه داد: اتاق عمل و کادر پزشکی همه آماده هستند که کارهای درمانی مصدومان منتقل شده را انجام دهند.

