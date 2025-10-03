فرمانده انتظامی استان قزوین خبر داد؛
راهاندازی مرکز هشدارهای الکترونیکی فراجا در قزوین
فرمانده انتظامی استان قزوین با بیان اینکه مرکز هشدارهای الکترونیکی ناجا در قزوین به زودی راهاندازی میشود، گفت: مغازهداران و منازل مسکونی میتوانند به این سامانه بپیوندند، چرا که در زمان وقوع حادثه از طریق این سامانه به پلیس هشدار داده میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی در سخنرانی پیش از خطبه های این هفته نماز جمعه قزوین گفت: پلیس به صورت شبانه روزی برای افزایش امنیت اجتماعی استان زحمات فراوانی را متحمل میشود و از طرف دیگر با وفاق و همدلی بین دستگاههای اجرایی و نهادهای دولتی قزوین، با کاهش حادثه و وقوع جرم روبهرو خواهیم بود.
وی ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن هفته نیروی انتظامی، تصریح کرد: مردم بدون شک سرمایههای اجتماعی جامعه محسوب میشوند و پلیس نیز به عنوان خادم آنها غیرتمندانه و در راستای افزایش امنیت اجتماعی به مردم خدمت میکند.
سردار طرهانی، مسجد و میز خدمت را یکی از مکانهای اصلی خدمتگذاری پلیس و تاکید کرد: دشمن امروز در فضای مجازی و حقیقی به مساجد، خانوادهها و مردم حمله میکند، در حالی که خانواده یک نهاد اجتماعی به شمار میرود و اگر حواسمان نباشد، ضربه سخت خواهیم خورد.
وی ادامه داد: از تمامی نهادها و دستگاههای امنیتی تشکر داریم که پلیس را در اجرای برقراری نظم و امنیت همراهی میکنند، در عین حال نیز مردم همکاری خوبی با پلیس دارند و به خصوص در جنگ تحمیلی 12 روزه آنان به خوبی پشت نظام و نیروهای مسلح خود ایستادند.
فرمانده انتظامی قزوین با اشاره به اینکه در حوزههای اجتماعی و فرهنگی کارهای مفید ما کمرنگ شده و از طرفی هجمه دشمن در این حوزه نیز بسیار بالاست و از این رو پلیس تخصصی ما طرحهای اجتماعی را برگزار خواهد کرد، ادامه داد: از آنجایی که خواندن نماز صبح در مساجد توسط مردم و مسوولان باعث ناامن شدن محله برای سارقان میشود، طرحی را راهاندازی کردهایم تا مساجد میزبان پرشور مردم برای اقامه نماز صبح باشند.
به گفته این مقام انتظامی، تکریم ارباب رجوع در دستور کار جدی پلیس قرار دارد، چرا که معتقدیم همیشه نبایستی متهم و شاکی در کلانتری حضور بیابند بلکه مشاوران مددکاری ما در کلانتریها حضور دارند اما مردم از ارایه چنین خدماتی آگاهی لازم را ندارند.
سردار طرهانی خاطرنشان کرد: وقتی یک خانواده مورد سرقت قرار می گیرد، امنیت روانی آنها به هم می ریزد، تمام تلاش ما این است که سرقتی وجود نداشته باشد که البته در این راه نیازمند همراهی آحاد جامعه هستیم و آنان را دعوت به پای کار می کنیم.
وی با اشاره به اینکه مرکز هشدارهای الکترونیکی ناجا در قزوین به زودی راهاندازی میشود، افزود: مغازهداران و منازل مسکونی میتوانند به این سامانه بپیوندند، چرا که در زمان وقوع حادثه از طریق این سامانه به پلیس هشدار داده میشود.
وی، مقابله با خردهفروشان موادمخدر سطح شهر را یکی دیگر از اولویتهای کاری پلیس دانست و ادامه داد: این در حالی است که پلیس با راکبان موتورسیکلتی که وسیله نقلیه آنها فاقد پلاک باشد به شدت برخورد خواهد کرد چرا که این مساله جرم اساسی محسوب میشود و بسیاری از سرقتها نیز توسط همین وسیله نقلیه صورت میپذیرد.
فرمانده انتظامی قزوین یادآور شد: سامانه 197 برای ارایه هرگونه نظر، پیشنهاد، تشویق و انتقاد شهروندان از پلیس درنظر گرفته شده و در مواقع اضطراری از جمله وقوع هر جرمی نیز مردم می تواند با سامانه 110 تماس بگیرند.