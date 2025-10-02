در تصادف زنجیرهایِ محور هفتکل–اهواز، ۵ نفر مصدوم شدند
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز، از تصادف زنجیرهای در محور هفتکل به اهواز خبر داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، مهران احمدی بلوطکی اظهار کرد: امروز ۱۰ مهر ۱۴۰۴، ساعت ۱۲:۳۸ دقیق ظهر، یک حادثه تصادف زنجیرهای در محور هفتکل–اهواز، کیلومتر ۱۵ (نمره یک) رخ داد که منجر به مصدومیت پنج نفر شد.
وی توضیح داد: در این سانحه، سه خودروی سواری شامل پژو پارس، امویام و پژو ۲۰۶ با یکدیگر برخورد کردند که بر اثر این حادثه، پنج نفر شامل سه مرد ۴۷، ۴۲ و ۴۱ ساله و دو زن ۲۱ و ۵۷ ساله دچار آسیبدیدگی شدند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز گفت: مصدومان توسط دو دستگاه آمبولانس اورژانس و یک دستگاه آمبولانس جمعیت هلالاحمر به درمانگاه درمانبستر هفتکل منتقل شدند و همچنین اقدامات اولیه درمانی در محل حادثه صورت گرفت و وضعیت عمومی مصدومان در حال بررسی است.
دکتر احمدی افزود: رانندگان و شهروندان محترم ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از سرعت غیرمجاز و بیاحتیاطی در مسیرهای پرتردد خودداری نمایند.