رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قزوین:
نرخ باروری و زاد و ولد در استان قزوین مساعد نیست
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قزوین نرخ ولادت در استان قزوین را 22 و نرخ ازدواج را نیز 24 سال بیان کرد و گفت: شاخصهای موجود به هیچ وجه امیدوارکننده نبوده و وضعیت باروری و زاد و ولد نیز مساعد نیست.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علی رحمانی عصر امروز در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان قزوین اظهار کرد: قزوین با وجود ظرفیتهای صنعتی و کشاورزی گسترده خود، در شاخصهای اجتماعی به ویژه جمعیت با چالش جدی مواجه است.
وی نرخ ولادت در استان قزوین را 22 و نرخ ازدواج را نیز 24 سال اعلام کرد و افزود: شاخصهای موجود به هیچ وجه امیدوارکننده نبوده و وضعیت باروری و زاد و ولد نیز مساعد نیست. با توجه به روند کاهش ازدواج و ولادت در استان، لازم است مطالعات دقیقتری در این حوزه انجام شود تا بتوان راهکارهای عملی برای بهبود شاخصهای جمعیتی ارایه کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قزوین تاکید کرد: کاهش باروری و ازدواج نه تنها آینده اجتماعی استان را تهدید میکند بلکه میتواند بر تامین نیروی انسانی در بخشهای صنعت و کشاورزی که قزوین در آنها جایگاه مهمی دارد نیز اثر منفی برجای بگذارد.
رحمانی با بیان اینکه قزوین متاسفانه فاقد کتابخانه مرکزی بوده و در حوزه سینما نیز نسبت به جمعیت خود جزو استانهای آخر کشور محسوب می شود، اضافه کرد: در بخش تراکم راه استان هفتم هستیم، بایستی نگاه ویژهای در این حوزه لحاظ شود، برای مناطق چون رودبار الموت و آوج هزینه ساخت جاده به دلیل کوهستانی بودن آن بسیار بالاست.
وی ادامه داد: چشمانداز امروز سازمان مدیریت برنامهریزی استان در حوزههای خدمات، گردشگری، شادابی و سلامت اجتماعی است که در نقاطی با کمترین بارگزاری جمعیت، هدفگذاری شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قزوین به مسایل مهم استان قزوین اشاره کرد و یادآور شد: بیشترین مشکل استان در حوزه آب است که با تدبیر استاندار قزوین 10 همت اعتبار از محل اوقاف و امور خیریه و 2.4 همت نیز از بخش اعتبارات دولتی برای بهره مندی از آب شرب مورد نیاز مردم استان از سد طالقان استفاده شده است.
رحمانی افزود: استان قزوین فاقد هتل پنج ستاره بوده و در عین حال نیز در بخش گردشگری، مرمت و احیای آثار تاریخی آن وضعیت خوبی ندارد، و با وجود نیاز استان به 1200 مگاوات برق، ناترازی انرژی داریم.
وی ادامه داد: فرسودگی صنایع استان بسیار آزار دهنده بوده و کیفیت محصولات تولیدی نیز بسیار پایین و قابل رقابت هم نیستند، و در عین حال نیز از سرانه پایین تخت بیمارستانی ناچیزی بهرهمند هستیم.