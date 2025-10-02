خبرگزاری کار ایران
رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه کشور:

منابع مالی اجرای طرح الحاقی بیمارستان شهیدرجایی مشخص شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ظرفیت اجرایی و منابع مالی طرح الحاقی بیمارستان شهیدرجایی باید مشخص شود تا از طریق مولدسازی بتوانیم بخش خصوصی را در این طرح‌ تقویت کنیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سیدحمید پورمحمدی امروز در حاشیه بازدید از بیمارستان 700 تختخوابی در دست احداث قزوین، موضوع سلامت را یکی از مهمترین عرصه های خدمات رسانی به مردم دانست و اظهار کرد: شورای برنامه‌ریزی کشور بر اساس جمعیت قزوین در حال برنامه‌ریزی برای این استان در بخش درمانی و سلامت است.

وی با بیان اینکه وجود طرح‌های نیمه‌تمام ماده 22 مانع از انجام خدمت‌ رسانی مطلوب است، افزود: بودجه‌ای که در قالب ماده 23 پیش‌بینی نشده باشد، پرداخت آن بدون مجوز قانونی مشکل‌ساز خواهد شد؛ از این‌رو باید مسیرهای قانونی و اجرایی برای تامین منابع اعتباری دنبال شود.

معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: به عنوان مثال اگر 40 درصد باقیمانده عملیات اجرایی بیمارستان 700 تختخوابی قزوین هرچه سریع‌تر پیش برود، زودتر از موعد مقرر به بهره‌برداری خواهد رسید و مردم استان از خدمات درمانی آن بهتر بهره‌مند خواهند شد.

پورمحمدی استفاده از ظرفیت خیران برای مراکز درمانی فاقد ردیف ماده 23 را امری ضروری دانست و در خصوص طرح ترومای بیمارستان شهید رجایی نیز گفت: ظرفیت اجرایی و منابع مالی این پروژه باید مشخص شود تا از طریق مولدسازی بتوانیم بخش خصوصی را در این طرح‌ تقویت کنیم.

وی به نمونه‌ای از موفقیت در مولدسازی اشاره کرد و افزود: در مشهد با ابتکار دکتر ظفرقندی و مولدسازی املاک بیش از 1200 میلیارد تومان برای بیمارستان غدیر این شهر تامین اعتبار شد و با پیشرفت فیزیکی مناسبی نیز همراه است، همین تجربه را می‌توان برای استانی مانند قزوین الگو قرار داد.

علی رحمانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین نیز در این بازدید گفت: امسال قرار بود پنج هزار میلیارد ریال اعتبار برای استان تخصیص پیدا کند که متاسفانه تاکنون محقق نشده در حالی که انجام این کار می تواند بخشی از مشکلات حوزه درمانی استان را مرتفع کند.

