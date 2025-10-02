به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حسن طاهراحمدی امروز در جریان بازدید رییس سازمان برنامه و بودجه کشور از طرح بیمارستان 700 تختخوابی قزوین گفت: متوسط تخت بیمارستان‌های دولتی در کشور به ازای هر یک هزار نفر، 1.5 تخت می‌باشد در حالی که این میزان در قزوین کمتر از یک تخت است.

وی با اشاره به یک هزار و 300 تخت بیمارستانی در استان قزوین، تصریح کرد: این تعداد تخت در 6 بیمارستان استان متمرکز بوده و نیمی از آنها نیز به دانشگاه علوم پزشکی تعلق ندارد و در عین حال، بیشتر بیمارستان های قزوین 80 تا 90 سال قدمت دارند.

طاهراحمدی ادامه داد: سالانه 400 میلیون تردد خودرو در استان ثبت شده و با وجود فعالیت حدود چهار هزار واحد صنعتی در سطح منطقه، زیرساخت‌های درمانی موجود به هیچ عنوان پاسخگوی حوادث به وقوع پیوسته در آن نیست.

وی با بیان اینکه قزوین در حوزه تجهیزات پزشکی و درمانی فقیر است، افزود: دستگاه ام آر آی بیمارستان دولتی سوخته و مجبوریم بیماران را با آمبولانس به بیمارستان ها و یا مراکز خصوصی اعزام کنیم، در عین حال نیز 22 هزار میلیارد ریال نیز بدهی دارویی و پرسنلی داریم و با وجود ازدحام و تجمع مردم در بیمارستان ها، شرمنده آنها هستیم.

طاهراحمدی به کمبود 700 تخت بیمارستانی در استان قزوین اشاره کرد و گفت: اجرای پروژه های درمانی از جمله ترومای بیمارستان شهید رجایی قزوین با 66 درصد، ساختمان آموزشی و پژوهشی پردیس قزوین با 68، بیمارستان روانپزشکی غزالی با 65، بیمارستان شفا تاکستان با 2، بیمارستان شهدای آبیک با 5 و بیمارستان امیرالمومنین (ع) با 20 درصد پیشرفت فیزیکی، در آینده با بهره‌برداری از آنها می‌توانند خلاهای موجود را تا حدودی جبران کنند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین یادآور شد: متاسفانه بیمارستان روانپزشکی 22 بهمن قزوین به قدری از نظر زیرساختی ناتوان است که بیماران را در راهروها می‌خوابانند.

