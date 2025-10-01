خبرگزاری کار ایران
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خبر داد:

پرداخت 5914 میلیارد ریال تسهیلات تبصره 18 به متقاضیان استان مرکزی

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی گفت: 5914 میلیارد ریال تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه سال 1402 در این استان به متقاضیان پرداخت شد. این تسهیلات به 237 عنوان طرح مصوب در بخش های مختلف صنعتی، کشاورزی، تعاونی، دانش بنیان، ورزشی و پزشکی پرداخت شده است.

به گزارش ایلنا، سعید ملااسماعیلی افزود: تا پایان شهریور 55 درصد اعتبارات تبصره 18 قانون بودجه سال 1404 تخصیص به استان مرکزی به متقاضیان پرداخت شده است. 10 هزار و 807 میلیارد ریال منابع مالی از محل اعتبارات تبصره 18 قانون بودجه سال 1402 به این استان اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: این تسهیلات با هدف حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مولد، ارتقاء فناوری و توانمندسازی واحدهای کوچک و متوسط در اختیار متقاضیان قرار گرفته و با کاهش هزینه‌های تأمین مالی و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به منابع بانکی، موجب تسریع در اجرای پروژه‌های اولویت‌دار و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی می‌گردند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی به اثرات و مزیت‌های پرداخت تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: پرداخت تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه به طرح‌های کشاورزی، صنعتی و خدماتی، نقش مهمی در رونق تولید، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش بهره‌وری را به همراه دارد.

