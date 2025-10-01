پرداخت 5914 میلیارد ریال تسهیلات تبصره 18 به متقاضیان استان مرکزی

به گزارش ایلنا، سعید ملااسماعیلی افزود: تا پایان شهریور 55 درصد اعتبارات تبصره 18 قانون بودجه سال 1404 تخصیص به استان مرکزی به متقاضیان پرداخت شده است. 10 هزار و 807 میلیارد ریال منابع مالی از محل اعتبارات تبصره 18 قانون بودجه سال 1402 به این استان اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: این تسهیلات با هدف حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مولد، ارتقاء فناوری و توانمندسازی واحدهای کوچک و متوسط در اختیار متقاضیان قرار گرفته و با کاهش هزینه‌های تأمین مالی و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به منابع بانکی، موجب تسریع در اجرای پروژه‌های اولویت‌دار و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی می‌گردند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی به اثرات و مزیت‌های پرداخت تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: پرداخت تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه به طرح‌های کشاورزی، صنعتی و خدماتی، نقش مهمی در رونق تولید، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش بهره‌وری را به همراه دارد.

