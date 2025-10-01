به گزارش ایلنا، مصطفی دهقانی افزود: فعالیت این مراکز علاوه بر ایجاد اختلال در پایداری شبکه، هزینه‌های هنگفتی را به صنعت برق و مشترکان تحمیل می‌کند و استفاده غیرقانونی از برق برای استخراج رمز ارز، به‌دلیل ماهیت پرمصرف این دستگاه‌ها، سبب افزایش تلفات شبکه و کاهش کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان می‌شود.

وی به حجم مصرف دستگاه‌های ماینر کشف شده اشاره کرده و در این رابطه ادامه داد: بر اساس برآوردهای کارشناسی، مصرف برق این 30 دیتگاه ماینر معادل مصرف تقریبی 150 تا 180 خانوار در ساعات اوج بار است. موضوعی که نشان می‌دهد ادامه چنین فعالیت‌هایی می‌تواند به کمبود منابع و خاموشی‌های ناخواسته منجر شود.

مدیر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی اظهار داشت: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک در زمینه استخراج غیرقانونی رمزارز، مراتب را از طریق سامانه پیامکی 10001000121 و 30005121، یا سامانه تلفنی 121 و شماره 09018071800 به این شرکت اطلاع دهند.

