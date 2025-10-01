به گزارش ایلنا، عباس برنهاد امروز چهارشنبه نهم مهر در نشست شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با اشاره به تصویب این بسته مشوق‌ها توسط هیئت مدیره این شرکت گفت: این اقدامات در پی پیشنهاد بسته حمایتی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اجرایی شده و همسو با سیاست‌های دولت برای حمایت از تولید داخلی در شرایط پساجنگ است.

وی افزود: تمدید قیمت حق بهره‌برداری، اصلاح شرایط پرداخت و کاهش پیش‌پرداخت قراردادها از جمله امتیازاتی است که تا پایان مهر به متقاضیان سرمایه‌گذاری ارائه خواهد شد.

برنهاد تأکید کرد: این تسهیلات تنها به قراردادهای جاری و متقاضیانی که پس از ابلاغ مشوق‌ها اقدام به انعقاد قرارداد می‌کنند، تعلق دارد و شامل قراردادهایی که پیش‌تر لغو شده‌اند، نخواهد شد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس بیان کرد: این بسته مشوق‌ها در تمامی ۶۴ شهرک و ناحیه صنعتی استان و یک منطقه ویژه اقتصادی اعمال می‌شود و هدف اصلی آن، حمایت از سرمایه‌گذاران و ایجاد زمینه مناسب برای توسعه فعالیت‌های صنعتی و تولیدی است.

وی همچنین با بیان اهمیت سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی گفت: این مجموعه‌ها زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری مطمئن و توسعه تولید را فراهم کرده‌اند و مشوق‌های جدید فرصت مناسبی برای گسترش فعالیت‌های صنعتی در شرایط آسان‌تر فراهم می‌کند.

برنهاد در پایان تاکید کرد: این بسته‌ها در چارچوب سیاست‌های توسعه صنعتی استان و مطابق مصوبات ملی طراحی شده و انتظار می‌رود با اجرای آن، روند سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی افزایش یافته و تولید داخلی تقویت شود.