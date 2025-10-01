خبرگزاری کار ایران
English العربیه
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان خبرداد؛

اعمال مشوق‌های سرمایه گذاری در ۶۴ شهرک و ناحیه صنعتی فارس

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس از اجرای بسته مشوق‌های جدید برای واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان خبر داد و گفت: بخش نقدی قراردادها در مهر به ۱۰ درصد کاهش یافته و قیمت‌های شش‌ماهه نخست سال تا پایان مهر معتبر خواهد بود.

به گزارش ایلنا، عباس برنهاد امروز چهارشنبه نهم مهر در نشست شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با اشاره به تصویب این بسته مشوق‌ها توسط هیئت مدیره این شرکت گفت: این اقدامات در پی پیشنهاد بسته حمایتی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اجرایی شده و همسو با سیاست‌های دولت برای حمایت از تولید داخلی در شرایط پساجنگ است.

وی افزود: تمدید قیمت حق بهره‌برداری، اصلاح شرایط پرداخت و کاهش پیش‌پرداخت قراردادها از جمله امتیازاتی است که تا پایان مهر به متقاضیان سرمایه‌گذاری ارائه خواهد شد.

 برنهاد تأکید کرد: این تسهیلات تنها به قراردادهای جاری و متقاضیانی که پس از ابلاغ مشوق‌ها اقدام به انعقاد قرارداد می‌کنند، تعلق دارد و شامل قراردادهایی که پیش‌تر لغو شده‌اند، نخواهد شد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس بیان کرد: این بسته مشوق‌ها در تمامی ۶۴ شهرک و ناحیه صنعتی استان و یک منطقه ویژه اقتصادی اعمال می‌شود و هدف اصلی آن، حمایت از سرمایه‌گذاران و ایجاد زمینه مناسب برای توسعه فعالیت‌های صنعتی و تولیدی است.

وی همچنین با بیان اهمیت سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی گفت: این مجموعه‌ها زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری مطمئن و توسعه تولید را فراهم کرده‌اند و مشوق‌های جدید فرصت مناسبی برای گسترش فعالیت‌های صنعتی در شرایط آسان‌تر فراهم می‌کند.

برنهاد در پایان تاکید کرد: این بسته‌ها در چارچوب سیاست‌های توسعه صنعتی استان و مطابق مصوبات ملی طراحی شده و انتظار می‌رود با اجرای آن، روند سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی افزایش یافته و تولید داخلی تقویت شود.

