انفجار منزل مسکونی در اهواز یک مصدوم بر جای گذاشت

به گزارش ایلنا از خوزستان، مهران احمدی بلوطکی امروز اظهار کرد: در بامداد روز نهم مهرماه ۱۴۰۴، در ساعت ۴:۱۶ دقیقه، انفجاری در یک واحد مسکونی واقع در منطقه پردیس اهواز رخ داد که بر اثر این حادثه، یک مرد ۷۰ ساله دچار مصدومیت شد.

وی افزود: با حضور به‌موقع نیروهای اورژانس ۱۱۵، مصدوم پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، توسط آمبولانس به بیمارستان طالقانی اهواز منتقل شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز گفت: علت وقوع انفجار هنوز از سوی مراجع ذی‌ربط اعلام نشده و بررسی‌های کارشناسی در حال انجام است.

