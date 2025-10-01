خبرگزاری کار ایران
انفجار منزل مسکونی در اهواز یک مصدوم بر جای گذاشت

انفجار منزل مسکونی در اهواز یک مصدوم بر جای گذاشت
رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز از انفجار در یک منزل مسکونی در این شهر خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، مهران احمدی بلوطکی امروز  اظهار کرد: در بامداد روز نهم مهرماه ۱۴۰۴، در ساعت ۴:۱۶ دقیقه، انفجاری در یک واحد مسکونی واقع در منطقه پردیس اهواز رخ داد که بر اثر این حادثه، یک مرد ۷۰ ساله دچار مصدومیت شد.  

وی افزود: با حضور به‌موقع نیروهای اورژانس ۱۱۵، مصدوم پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، توسط آمبولانس به بیمارستان طالقانی اهواز منتقل شد.  

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز گفت: علت وقوع انفجار هنوز از سوی مراجع ذی‌ربط اعلام نشده و بررسی‌های کارشناسی در حال انجام است.

 

