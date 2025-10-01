خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در جلسه تودیع مدیر کل منابع طبیعی خوزستان مطرح شد؛

پیشقدم: شرکت‌ها در جبران دستکاری منابع طبیعی، نهال کاری کنند

پیشقدم: شرکت‌ها در جبران دستکاری منابع طبیعی، نهال کاری کنند
کد خبر : 1694131
لینک کوتاه کپی شد.

معاون برنامه‌ریزی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: تمامی شرکت‌ها و دستگاه‌ها در کنار انجام طرح‌های عمرانی باید سهم تخریب و دست‌کاری منابع طبیعی را با کاشت نهال پرداخت کنند.

به گزارش ایلنا از خوزستان، مدیر کل جدید منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان امروز چهارشنبه با حضور جمعی از مدیران کشوری و استانی معارفه شد.

پیش از این، جمال موسویان به مدت ۲ سال و نیم مدیر کل منابع طبیعی خوزستان بود و از امروز فتح االله ابوعلی به عنوان سرپرست این مجموعه معرفی شد.

در این مراسم، معاون برنامه‌ریزی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، گفت:  از شرکت‌های بزرگ فعال در خوزستان همچون شرکت‌های نفت و پتروشیمی که آلودگی زیست محیطی به همراه دارند انتظار می‌رود مشارکت بیشتری در حفظ و احیای عرصه‌های طبیعی داشته باشند.

حسین پیشقدم، افزود: با توجه به توانایی و برنامه‌های پیش روی منابع طبیعی خوزستان و هم مرز بودن با کشور عراق و مطالعات، انتظار می رود اتفاقات خوبی در حفظ و توسعه عرصه‌های طبیعی استان رخ دهد.

پیشقدم تاکید کرد: ضروری است با تمام ظرفیت از تخریب عرصه‌های طبیعی جلوگیری و به اصلاح و احیای منابع طبیعی در کشور بیش از این پرداخته شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی