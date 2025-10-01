به گزارش ایلنا از خوزستان، مدیر کل جدید منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان امروز چهارشنبه با حضور جمعی از مدیران کشوری و استانی معارفه شد.

پیش از این، جمال موسویان به مدت ۲ سال و نیم مدیر کل منابع طبیعی خوزستان بود و از امروز فتح االله ابوعلی به عنوان سرپرست این مجموعه معرفی شد.

در این مراسم، معاون برنامه‌ریزی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، گفت: از شرکت‌های بزرگ فعال در خوزستان همچون شرکت‌های نفت و پتروشیمی که آلودگی زیست محیطی به همراه دارند انتظار می‌رود مشارکت بیشتری در حفظ و احیای عرصه‌های طبیعی داشته باشند.

حسین پیشقدم، افزود: با توجه به توانایی و برنامه‌های پیش روی منابع طبیعی خوزستان و هم مرز بودن با کشور عراق و مطالعات، انتظار می رود اتفاقات خوبی در حفظ و توسعه عرصه‌های طبیعی استان رخ دهد.

پیشقدم تاکید کرد: ضروری است با تمام ظرفیت از تخریب عرصه‌های طبیعی جلوگیری و به اصلاح و احیای منابع طبیعی در کشور بیش از این پرداخته شود.

