حمله سگ هار در «میانجلگه» خراسان رضوی مرگ صاحبش را رقم زد
فرماندار میان جلگه گفت: مرد سالمند ساکن در یکی از روستاهای این شهرستان خراسان رضوی به علت حمله سگ نگهبان طویلهاش که به هاری مبتلا بود، درگذشت.
به گزارش ایلنا، عزت الله سلیمانی روز سه شنبه در گفت و گویی افزود: مرد ۷۰ ساله ساکن روستای «اسلام آباد» بخش «بلهرات» میان جلگه هنگام سرکشی از طویله، مورد حمله سگ نگهبان قرار گرفت و به شدت مجروح شد.
وی بیان کرد: همان شب پیرمرد به دلیل شدت جراحات ناشی از حمله سگ و یا اثرات بیماری هاری فوت می کند.
فرماندار شهرستان میان جلگه ادامه داد: کارشناسان دامپزشکی با حضور در روستا، سگ نگهبان را از نظر ابتلا به بیماری هاری آزمایش کرده که مشخص شد حیوان به هاری مبتلا بوده و در نتیجه سگ معدوم و دفن شد.
سلیمانی تاکید کرد: هنوز پاسخ پزشکی قانونی درباره علت قطعی فوت این مرد دریافت نشده که ممکن است مرگ به دلیل جراحات ناشی از گاز گرفتگی و یا اثرات بیماری هاری باشد، در عین حال علت مرگ حمله سگ نگهبان بوده است.
شهرستان «میان جلگه» با دو بخش مرکزی و بلهرات در فاصله ۱۵۰ کیلومتری غرب مشهد با ۴۲ هزار نفر جمعیت، شهر «عشق آباد» و ۷۰ روستای دارای دهیاری را شامل می شود.