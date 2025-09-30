خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل ثبت اسناد استان تاکید کرد؛

تمام مشاوران املاک فارس تا پایان آبان‌ باید به سامانه کاتب متصل شوند

تمام مشاوران املاک فارس تا پایان آبان‌ باید به سامانه کاتب متصل شوند
کد خبر : 1693817
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس گفت: با توجه به تعهد این اداره کل به دادگستری استان، تمامی مشاوران املاک فارس باید تا پایان آبان‌ به سامانه کاتب متصل شوند و ادارات تابعه موظفند با احصای دقیق آمار و همکاری ادارات صمت و اتحادیه‌های املاک، شرایط لازم را برای تحقق این هدف فراهم کنند.

به گزارش ایلنا، محمد نخعی امروز سه‌شنبه هشتم مهر در جلسه شورای اداری ثبت فارس که با حضور معاونان، رؤسا و مدیران ادارات تابعه ثبتی استان در سالن شهید سلیمانی ثبت فارس برگزار شد، اظهار کرد: الزام مشاورین املاک به اتصال به سامانه کاتب از سیاست‌های سازمان ثبت است و انتظار می‌رود ادارات شهرستانی در اجرای این برنامه اهتمام جدی داشته باشند.

وی با اشاره به وظایف مهم ادارات ثبت در مسیر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، این قانون را عاملی مهم در شفاف‌سازی معاملات، ایجاد نظم حقوقی و بهره‌گیری از فناوری اطلاعات در نقل و انتقالات دانست و گفت: ضروری است با تبیین بیش از پیش آن، آگاهی‌های جامعه ارتقاء یابد.

نخعی با تأکید بر لزوم تشکیل کارگروه‌های شهرستانی اجرای این قانون افزود: تشکیل این کارگروه‌ها می‌تواند زمینه استفاده از ظرفیت دادگستری‌ها و همسویی ادارات صمت، اتحادیه‌های مشاورین املاک و دفاتر اسناد رسمی را فراهم کند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس از تهیه جزوه آموزشی توسط اداره امور اسناد خبر داد و گفت: رؤسای ادارات تابعه باید با هماهنگی ادارات صمت و اتحادیه‌های مشاورین املاک زمینه توزیع این جزوه در میان مشاورین املاک را با هدف آگاهی‌بخشی فراهم کنند.

نخعی همچنین با اشاره به لزوم حرکت در مسیر برنامه‌های ابلاغی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شاخص‌های مندرج در آن تصریح کرد: سرعت‌بخشی به انجام فرایندها ضروری است و با رصد لحظه‌ای اقدامات در ادارات تابعه، حسن اجرای دستورالعمل‌ها پیگیری می‌شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس، ارتباط مستمر رؤسای ادارات تابعه با دستگاه‌های شهرستانی از جمله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اوقاف، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و دیگر ادارات متولی در حوزه املاک و اراضی را حائز اهمیت دانست و گفت: استمرار تعامل با این دستگاه‌ها می‌تواند در مسیر تثبیت مالکیت‌ها و پیشبرد برنامه‌های مشترک مؤثر باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی