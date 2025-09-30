تمام مشاوران املاک فارس تا پایان آبان‌ باید به سامانه کاتب متصل شوند

به گزارش ایلنا، محمد نخعی امروز سه‌شنبه هشتم مهر در جلسه شورای اداری ثبت فارس که با حضور معاونان، رؤسا و مدیران ادارات تابعه ثبتی استان در سالن شهید سلیمانی ثبت فارس برگزار شد، اظهار کرد: الزام مشاورین املاک به اتصال به سامانه کاتب از سیاست‌های سازمان ثبت است و انتظار می‌رود ادارات شهرستانی در اجرای این برنامه اهتمام جدی داشته باشند.

وی با اشاره به وظایف مهم ادارات ثبت در مسیر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، این قانون را عاملی مهم در شفاف‌سازی معاملات، ایجاد نظم حقوقی و بهره‌گیری از فناوری اطلاعات در نقل و انتقالات دانست و گفت: ضروری است با تبیین بیش از پیش آن، آگاهی‌های جامعه ارتقاء یابد.

نخعی با تأکید بر لزوم تشکیل کارگروه‌های شهرستانی اجرای این قانون افزود: تشکیل این کارگروه‌ها می‌تواند زمینه استفاده از ظرفیت دادگستری‌ها و همسویی ادارات صمت، اتحادیه‌های مشاورین املاک و دفاتر اسناد رسمی را فراهم کند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس از تهیه جزوه آموزشی توسط اداره امور اسناد خبر داد و گفت: رؤسای ادارات تابعه باید با هماهنگی ادارات صمت و اتحادیه‌های مشاورین املاک زمینه توزیع این جزوه در میان مشاورین املاک را با هدف آگاهی‌بخشی فراهم کنند.

نخعی همچنین با اشاره به لزوم حرکت در مسیر برنامه‌های ابلاغی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شاخص‌های مندرج در آن تصریح کرد: سرعت‌بخشی به انجام فرایندها ضروری است و با رصد لحظه‌ای اقدامات در ادارات تابعه، حسن اجرای دستورالعمل‌ها پیگیری می‌شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس، ارتباط مستمر رؤسای ادارات تابعه با دستگاه‌های شهرستانی از جمله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اوقاف، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و دیگر ادارات متولی در حوزه املاک و اراضی را حائز اهمیت دانست و گفت: استمرار تعامل با این دستگاه‌ها می‌تواند در مسیر تثبیت مالکیت‌ها و پیشبرد برنامه‌های مشترک مؤثر باشد.