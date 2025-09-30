مشمولین ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا از ۳ماه قبل استعفا دهند

به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید پورعلی روز سه شنبه هشتم مهرماه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: زمان ثبت نام از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر از ۲۱ تا ۲۷ دی ماه ۱۴۰۴ خواهد بود و مشمولان موضوع ماده ۴۱ قانون انتخابات باید از سه ماه قبل استعفای خود را ارایه نمایند.

وی ادامه داد: باتوجه به ماده ۴۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مقامات و مشاغل همتراز که قصد داوطلبی برای نمایندگی هفتمین دوره شوراهای اسلامی کشور را دارند به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای انتخابات شوراهای اسلامی کشور محرومند و از سه ماه قبل نباید در آن پست شاغل باشند.

معاون سیاسی امنیتی و رئیس ستاد انتخابات لرستان تصریح کرد: اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز در طول مدت عضویت در شوراهای اسلامی نمی‌توانند در دهیاری و شهرداری، مؤسسات و شرکت‌های وابسته و تابعه آن در حوزه انتخابیه خود و دبیرخانه هر یک از شوراهای روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان محدوده حوزه انتخابیه و شورای خخخعالی استان‌ها و مسؤولیت‌های مذکور در بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده به هر نحو اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی، حجمی، طرحی (پروژه‌ای)، مشغول به کار شوند.

پورعلی تاکید کرد: آن دسته از اعضای شورای شهر که پیش از انتخاب به عنوان عضو شورا از کارکنان شهرداری حوزه انتخابیه خود بوده‌اند به دبیرخانه شورای اسلامی مربوط مأمور می‌شوند تا به صورت شغل تمام‌وقت عهده دار وظایف عضویت در شورای شهر شوند.

وی ادامه داد: مدیران مناطق و نواحی شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته و دهیاران از عضویت در شورای اسلامی شهر و روستای محل خدمت محرومند، مگر آنکه سه ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفاء نموده و به‌هیچ وجه در آن سمت شاغل نباشند.

به گزارش ایلنا، استانداران و معاونان و مشاوران آنان، فرمانداران و معاونان آنان، معاونان شهردار، بخشداران، مدیران کل ادارات استانداری، مدیران کل، معاونان ادارات کل، دادستان ها، دادیارها، بازپرس‌ها، قضات، رؤسای دانشگاه‌ها (دولتی و غیر دولتی) و رؤسای شعب آن‌ها، رؤسای بانک‌ها، رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی، رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی، اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی غیرکشوری، هیأت‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان، رئیس و اعضای هیأت‌مدیره سازمان نظام مهندسی کشاورزی، رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام پرستاری، رئیس و اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، رؤسا و معاونان سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می‌نمایند و سایر رؤسا و مدیران استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آنکه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

