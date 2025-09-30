خبرگزاری کار ایران
وزیر میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری وارد آذربایجان‌غربی شد

کد خبر : 1693450
وزیر میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری با استقبال استاندار آذربایجان غربی از طریق فرودگاه شهید باکری ارومیه وارد این استان شد‌.

به گزارش ایلنا، سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری صبح امروز با استقبال رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی از طریق فرودگاه بین‌المللی شهید باکری ارومیه وارد استان شد.

وزیر میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در آغاز این سفر برای شرکت در کنگره علمی شمس و‌ مولانا، راهی شهرستان خوی شده و از مجموعه فرهنگی در حال احداث شمس تبریزی، بازار سنتی و بافت سنتی شهر و یک هتل ۵ ستاره در حال احداث نیز بازدید خواهد کرد.

سیدرضا صالحی امیری عصر امروز نیز جهت شرکت در چند جلسه و بازدید از اماکن تاریخی در ارومیه حضور خواهد یافت.

این سفر با هدف تسریع در اجرای طرح‌های توسعه‌ای حوزه میراث‌فرهنگی، تقویت جایگاه گردشگری آذربایجان‌غربی در سطح ملی و بین‌المللی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی این خطه صورت گرفته است.

