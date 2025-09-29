خبرگزاری کار ایران
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تأیید کرد؛

وضعیت نامطلوب زیرساخت‌های فرهنگی در قزوین

وضعیت نامطلوب زیرساخت‌های فرهنگی در قزوین
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: قزوین استان با ظرفیتی است و شخصیت‌های برجسته و مردم مومن و متعهدی دارد، اما زیرساخت‌های فرهنگی آن مطلوب نیست.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی عصر امروز در نشست با مدیران فرهنگی استان قزوین گفت: برای اینکه شناخت کافی از ظرفیت‌ها، کمبودها و مشکلات فرهنگی استان داشته باشیم، از همه مدیران انتظار داریم گزارش جامع و کاملی از وضعیت موجود و نیازها در عرصه‌های قرآنی، فرهنگی، هنری و رسانه‌ای ارائه کنند تا بتوانیم تصمیم‌گیری کرده و کمک کنیم.

وی افزود: قزوین استان با ظرفیتی است و شخصیت های برجسته و مردم مومن و متعهدی دارد، اما زیرساخت‌های فرهنگی آن مطلوب نیست، اینکه سالن ورزشی 6000 آن بعد از یک‌دهه تنها 11 درصد پیشرفت دارد و تالار شهر آن بعد از 22 سال رها شده و هنوز تکمیل نشده که نگران‌کننده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه سیاست‌گذاری فرهنگی با مجلس نیست اما انتقاد شما را به مسئولان منتقل می‌کنیم، گفت: اگر گزارش جامعی از مشکلات داشته باشیم، کمک خواهیم کرد.

آقاتهرانی افزود: مراکز علمی و فناوری شما خوب است، ولی اگر این ظرفیت را درست گزارش کنید و راهکار بدهید و نقاط ضعف گفته شود، حتماً به نتیجه خواهید رسید. امام جمعه خوبی دارید که می‌توانید از ظرفیت ایشان استفاده کنید، اما گویی یک قرارگاه جدی که هماهنگی لازم را ایجاد کند، ندارید.

وی ادامه داد: از مجموع 13 نفر اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در سفر به قزوین هشت عضو با ما در سفر به قزوین همراه شدند که نشان می‌دهد به امور فرهنگی که مظلوم واقع شده است، همچنان حساس هستیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه باید مراقب هویت فرهنگی خودتان باشید، گفت: اگر فرزندانتان درس خوانده و تحصیل‌کرده شدند، آن‌ها را طوری آموزش دهید که در قزوین بمانند و به مردم همین خطه خدمت کنند و تعصب این شهر را داشته باشند.

آقاتهرانی اضافه کرد: وقتی گرارش‌ها گرفته شد، از ایده‌های شما مدیران فرهنگی استان قزوین استفاده می‌کنیم تا تصمیمات منطقی برای توسعه فرهنگی کشور و استان گرفته شود.

