"محیطبان دریا " بهزودی در بوشهر آب انداخته میشود
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: نخستین شناور پایشی محیط زیستی خلیج فارس با عنوان "محیطبان دریا" در صنایع کشتیسازی شهید محلاتی بوشهر ساخته شده و آبان ماه امسال به آب انداخته میشود.
به گزارش ایلنا، عبدالرحمن مرادزاده، به خبرنگاران اعلام کرد: این شناور با همکاری صنایع کشتیسازی شهید محلاتی ساخته شده و نقش کلیدی در حفاظت از منابع آبی استان بوشهر ایفا میکند.
وی اظهار کرد: شناور تحقیقاتی محیط زیست با بدنه آلومینیومی تندرو با قابلیت دریانوردی و مانور بالا و مجهز به سیستم رانش شفت و پروانه است که وظیفه گشتزنی و نظارت در سواحل و حفاظت از زیست بوم دریا را بر عهده دارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر ادامه داد: این شناور محیطبان دریا با هزینه ۸۰۰ میلیارد ریال در مراحل نهایی ساخت قرار دارد و بزودی آباندازی خواهد شد.
مرادزاده افزود: کشتی تحقیقاتی پایشی محیط بان با طول ۱۴ متر، عرض ۴ متر، آبخور ۷۱ سانتیمتر و وزن ۲۰ تن، ظرفیت شش سرنشین، دو خدمه ثابت، قدرت موتور دور ۶۰۰ اسب بخار، سرعت کروز ۲۲ گره دریایی و حداکثر سرعت ۳۰ گره دریایی، قابلیت برد دریانوردی تا ۲۵۰ مایل در خلیجفارس دارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست بوشهر تأکید کرد: شناور پس از آباندازی، عملیات نمونهبرداری و پایش آلودگیهای دریایی، همچنین پایش مناطق حساس دریایی و مناطق تحت مدیریت اداره کل محیط زیست استان بوشهر را انجام خواهد داد و امکان شناسایی و مقابله با بحرانها و مخاطرات زیست محیطی در سواحل و آبهای خلیج فارس را فراهم میکند.
مرادزاده گفت: ساخت این شناور نقطه عطفی در پایش و حفاظت اکوسیستمهای آبی استان بوشهر است و زمینه را برای توسعه همکاریهای علمی، صنعتی و محیط زیستی در منطقه فراهم خواهد ساخت.
وی ادامه داد: راهاندازی کشتی محیطبان، یک گام اساسی در تقویت توان فنی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر و پاسخگویی به بحرانهای زیستمحیطی دریایی خلیج فارس است که نشان از رویکرد مسئولان استان بوشهر برای حفاظت پایدار از منابع طبیعی و دریایی دارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست بوشهر افزود: این پروژه میتواند الگویی برای دیگر مناطق ساحلی کشور جهت تأمین تجهیزات تخصصی تحقیقاتی و پایشی باشد.