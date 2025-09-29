خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیش بینی هواشناسی هرمزگان هفتم مهر

پیش بینی هواشناسی هرمزگان هفتم مهر
کد خبر : 1692954
لینک کوتاه کپی شد.

امروز در سواحل و جزایر غربی وزش باد نسبتاً شدید، بویژه در مناطق شرقی و مرکزی هرمزگان و افزایش نسبی دما پیش بینی می‌شود.

به گزارش ایلنا از بندرعباس،  مجتبی حمزه نژاد، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: دریا در سواحل و جزایر خلیج فارس (بویژه لاوان و پارسیان) تا نقاطی از غرب تنگه هرمز مواج می‌شود.

حمزه نژاد با توجه به ادامه ناپایداری دریایی تا اوایل صبح پنجشنبه (با تاکید بر بعدازظهر و شب) و نا ایمن بودن شرایط رفت و آمد‌های دریایی توصیه کرد: از رفت و آمد شناور‌های سبک بویژه در محدوده سواحل و جزایر غربی خودداری شود و تمهیدات لازم ایمن شناور‌ها در بنادر استان و کشتی‌های تجاری به مقاصد بوشهر و خوزستان صورت گیرد.

وی افزود: بعدازظهر در ارتفاعات شمالی و شرقی رشد ابر و احتمال وقوع بارش پراکنده باران دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: با توجه به وزش باد نسبتاً شدید در جنوب شرق کشور، در برخی نقاط شرقی استان در برخی ساعت‌ها افزایش باد و احتمال گردوغبار رقیق و کاهش موقت کیفیت وضع هوا وجود دارد.

حمزه نژاد افزود: افزایش نسبی دمای بیشینه بویژه در مناطق شرقی و مرکزی پیش بینی می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی