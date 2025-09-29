پیش بینی هواشناسی هرمزگان هفتم مهر
امروز در سواحل و جزایر غربی وزش باد نسبتاً شدید، بویژه در مناطق شرقی و مرکزی هرمزگان و افزایش نسبی دما پیش بینی میشود.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، مجتبی حمزه نژاد، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: دریا در سواحل و جزایر خلیج فارس (بویژه لاوان و پارسیان) تا نقاطی از غرب تنگه هرمز مواج میشود.
حمزه نژاد با توجه به ادامه ناپایداری دریایی تا اوایل صبح پنجشنبه (با تاکید بر بعدازظهر و شب) و نا ایمن بودن شرایط رفت و آمدهای دریایی توصیه کرد: از رفت و آمد شناورهای سبک بویژه در محدوده سواحل و جزایر غربی خودداری شود و تمهیدات لازم ایمن شناورها در بنادر استان و کشتیهای تجاری به مقاصد بوشهر و خوزستان صورت گیرد.
وی افزود: بعدازظهر در ارتفاعات شمالی و شرقی رشد ابر و احتمال وقوع بارش پراکنده باران دور از انتظار نیست.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: با توجه به وزش باد نسبتاً شدید در جنوب شرق کشور، در برخی نقاط شرقی استان در برخی ساعتها افزایش باد و احتمال گردوغبار رقیق و کاهش موقت کیفیت وضع هوا وجود دارد.
حمزه نژاد افزود: افزایش نسبی دمای بیشینه بویژه در مناطق شرقی و مرکزی پیش بینی میشود.