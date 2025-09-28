وی افزود: کارخانه نئوپان البرز یکی از طرح‌های مهم در حوزه تولید چوب است که می‌تواند نقش موثری در رشد اقتصادی استان داشته باشد، این کارخانه از باگاس نیشکر به‌عنوان ماده اولیه بهره‌برداری کرده و به جای سوزاندن این محصول، ظرفیت تولید چوب را فراهم می‌کند.

خلفیان ادامه داد: رفع مشکلات تولیدکنندگان نیازمند استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود است و باید در این مسیر اقدامات جدی و تسهیل‌گرانه صورت گیرد.

لازم به ذکر است که مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان پیش از این اعلام کرد؛ ۳۳۰ طرح صنعتی با پیشرفت بالای ۷۰ درصد و اشتغالزایی ۱۲ هزار نفر در صورت تخصیص ۱۱.۵ همت از سوی دولت تاپایان سال بهره‌برداری خواهند شد.