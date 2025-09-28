خبرگزاری کار ایران
بعد از ۱۳ سال رکود؛

کارخانه نئوپان البرز در اهواز راه‌اندازی می‌شود

دادستان مرکز خوزستان گفت: هیات مدیره کارخانه نئوپان البرز در اهواز متعهد شدند با همکاری شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر و بانک‌ عامل، اقدامات لازم را برای راه‌اندازی این کارخانه بعد از ۱۳ سال رکود تا پایان امسال انجام دهند و وارد چرخه تولید شوند.

به گزارش ایلنا از خوزستان، امیر خلفیان امروز یکشنبه در نشست بررسی مشکلات صنایع و واحدهای تولیدی خوزستان در محل دادسرای استان بیان کرد: حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، یکی از سیاست‌های اصلی دستگاه قضایی است و در این راستا، گام‌های مهمی برای رفع موانع و مشکلات تولیدکنندگان برداشته شده است.

وی افزود: کارخانه نئوپان البرز یکی از طرح‌های مهم در حوزه تولید چوب است که می‌تواند نقش موثری در رشد اقتصادی استان داشته باشد، این کارخانه از باگاس نیشکر به‌عنوان ماده اولیه بهره‌برداری کرده و به جای سوزاندن این محصول، ظرفیت تولید چوب را فراهم می‌کند.

خلفیان ادامه داد: رفع مشکلات تولیدکنندگان نیازمند استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود است و باید در این مسیر اقدامات جدی و تسهیل‌گرانه صورت گیرد.

لازم به ذکر است که مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان پیش از این اعلام کرد؛ ۳۳۰ طرح صنعتی با پیشرفت بالای ۷۰ درصد و اشتغالزایی ۱۲ هزار نفر در صورت تخصیص ۱۱.۵ همت از سوی دولت تاپایان سال بهره‌برداری خواهند شد.

