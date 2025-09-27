مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان:
حفاظت از گیاه در برابر آفات نیاز به مبارزه بیولوژیک دارد
رصد و پایش ۲ مقوله مهم در بخش پدافند غیرعامل است
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی به موضوع جنگ بیولوژیک به خصوص در حوزه مزارع اشاره کرده و در این خصوص گفت: جنگ بیولوژیک در بخش کشاورزی شامل رهاسازی عوامل بیولوژیک در مزارع است که در جنگ جهانی دوم کشورها این نوع حمله را علیه یکدیگر انجام میدادند. در این راستا حفاظت از گیاه در برابر آفات که در واقع یک حمله تخریبی به مزارع و باغها محسوب میشود نیاز به مبارزه بیولوژیک دارد.
به گزارش ایلنا، قاسم قدمی به اقداماتی که میتوان برای مقابله با جنگ بیولوژیک به خصوص در حوزه آفات مزارع انجام داد اشاره داشته و افزود: برای این منظور باید وضعیت مزارع به صورت مستمر بررسی گردد و در صورت ورود آفت در همان روزهای ابتدایی مبارزه انجام شود. از طرفی باید سم مناسب که روی محصول باقی نماند، مورد استفاده قرار بگیرد. باید تمامی موارد به دقت بررسی و آمادگی لازم در هر زمانی برای چنین مقابلههایی وجود داشته باشد.
وی به مقوله پدافند غیرعامل و مهمترین موارد این مقوله در راستای امنیت غذایی اشاره کرده و ادامه داد: رصد و پایش 2 مقوله مهم در بخش پدافند غیرعامل است. مقوله پدافند غیرعامل در خصوص تأمین امنیت غذایی بسیار مهم و ضروری است. تحقق تولید غذای کافی، دسترسی به غذا در همه زمانها و در همه مکانها، غذای سالم و قیمت مناسب، نیاز به حفاظت از گیاه دارد که تمامی این موارد به توانمندی پدافند غیرعامل بستگی دارد.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی اظهار داشت: 80 گروه مراقبت برای رصد مزارع استان و دفاع از مزارع در برابر آفات و تحت تأثیر قرار گرفتن سلامت و امنیت غذایی فعال هستند و وضعیت مزارع به صورت مستمر مورد رصد و پایش قرار دارد. در این راستا 178 فروشگاه مجاز عرضه سموم در استان فعال است و این مراکز به صورت مستمر و دورهای مورد رصد قرار دارند که سم تاریخ گذشته، قاچاق و نامناسب عرضه نشود.
قدمی به آفاتی که مزارع استان را تهدید میکند اشاره داشته و تصریح کرد: آفت کرم برگخوار که 2 سال پیش وارد برخی از استانهای کشور شد و در سال جاری به استان مرکزی رسید. در روزهای اخیر به کمک کارشناسان و کشاورزانی که مزارع ذرت آنها درگیر شده بود با این آفت مبارزه شد، باید توجه داشت که این آفت در 24 ساعت 200 کیلومتر پرواز میکند و قدرت تکثیر بالایی دارد به همین دلیل باید به سرعت با آن مقابله شود.
وی به قرار گرفتن موقعیت استان مرکزی در مرکز کشور و همچنین فعالیت شبانهروزی برای مقابله با آفتهای احتمالی در این راستا اشاره کرده و بیان داشت: تعدادی آفت در این استان در بخش قرنطینه مورد بررسی قرار دارند و در این راستا هماکنون مزارع با آفت درگیری خاصی ندارند. طبق فهرست آفتی که سالانه توسط سازمان حفظ نباتات کشور ارائه میشود رصد و پایش در حال انجام است که از امنیت غذایی حفاظت شود.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی به فعالیت پستهای قرنطینه در استان اشاره داشته و تأکید کرد: 4 پست در شهرستانهای اراک، ساوه، زرندیه و محلات برای موضوع قرنطینه فعال است. پست شهرستانهای ساوه و اراک مربوط به محصولات وارداتی است و محصولات با هدف جلوگیری از ورود آفت به مزارع مورد بررسی قرار میگیرند. چرا که در صورت ورود آفت با محصول تکثیر اتفاق و سلامت مزارع با خطر مواجه میشود.
قدمی به فعالیت پست شهرستانهای محلات و زرندیه در حوزه صادرات اشاره کرده و در این رابطه ابراز داشت: پست شهرستانهای محلات و زرندیه به قرنطینه صادرات اختصاص دارد و محصولات صادراتی در این مراکز با هدف صادرات محصول باکیفیت قرنطینه و بررسی میشود. تاکنون در این مراکز، مرجوعی محصول ارزیابی شده به دلیل سلامت یا باقیمانده سموم کشاورزی از کشورهای هدف ثبت نشده است.