خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر کل میراث فرهنگی استان تاکید کرد؛

ضرورت توجه به گردشگری سبز در لرستان

ضرورت توجه به گردشگری سبز در لرستان
کد خبر : 1691961
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان بر ضرورت توجه به گردشگری سبز در استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عطا حسن‌پور روز شنبه پنجم مهر ماه در مراسم نواخته شدن زنگ و جشن آغاز هفته گردشگری با تمرکز بر گردشگری پایدار که در دبیرستان صدیقه کبری خرم‌آباد و با حضور مسئولان استانی و دانش‌آموزان و با هدف معرفی اهمیت گردشگری پایدار و نقش آن در توسعه جوامع محلی برگزار شد، بر ضرورت توجه به گردشگری پایدار یا گردشگری سبز تاکید کرد. 

وی با اشاره به شعار سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) در سال جاری (گردشگری و تحول پایدار) خاطرنشان کرد: این نوع گردشگری با کاهش اثرات منفی بر محیط زیست و جوامع محلی، به رونق اقتصادی مناطق کمک می‌کند. 

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان با اشاره به ظرفیت‌های بالای گردشگری در ایران به‌ویژه در استان لرستان، اظهار کرد: ایران به لحاظ تنوع زیستی، جانوری، و جاذبه‌های تاریخی و طبیعی در دنیا سرآمد است. 

حسن‌پور به ثبت جهانی غارهای پیش از تاریخ دره خرم‌آباد به عنوان بیست و نهمین اثر ایران در یونسکو اشاره کرد و آن را گواهی بر قدمت و غنای فرهنگی این سرزمین دانست. 

وی همچنین افزود: از آغاز کاوش‌های باستان‌شناسی در تپه زیر قلعه با همکاری سپاه پاسداران خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این کاوش‌ها بتواند اطلاعات ارزشمندی در مورد تاریخ کهن استان لرستان و ایران ارائه دهد. 

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان در پایان این مراسم، از برگزاری یک فم تور (تور آشناسازی) برای دانش‌آموزان علاقه‌مند به گردشگری در غارهای شش‌گانه دره خرم‌آباد در طول هفته گردشگری خبر داد. همچنین، وی با طرح سه پرسش مرتبط با غارهای دره خرم‌آباد و تاریخ باستان‌شناسی منطقه، به دانش‌آموزانی که پاسخ صحیح دادند، جوایزی اهدا کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی