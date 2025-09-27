ضرورت توجه به گردشگری سبز در لرستان

به گزارش خبرنگار ایلنا، عطا حسن‌پور روز شنبه پنجم مهر ماه در مراسم نواخته شدن زنگ و جشن آغاز هفته گردشگری با تمرکز بر گردشگری پایدار که در دبیرستان صدیقه کبری خرم‌آباد و با حضور مسئولان استانی و دانش‌آموزان و با هدف معرفی اهمیت گردشگری پایدار و نقش آن در توسعه جوامع محلی برگزار شد، بر ضرورت توجه به گردشگری پایدار یا گردشگری سبز تاکید کرد.

وی با اشاره به شعار سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) در سال جاری (گردشگری و تحول پایدار) خاطرنشان کرد: این نوع گردشگری با کاهش اثرات منفی بر محیط زیست و جوامع محلی، به رونق اقتصادی مناطق کمک می‌کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان با اشاره به ظرفیت‌های بالای گردشگری در ایران به‌ویژه در استان لرستان، اظهار کرد: ایران به لحاظ تنوع زیستی، جانوری، و جاذبه‌های تاریخی و طبیعی در دنیا سرآمد است.

حسن‌پور به ثبت جهانی غارهای پیش از تاریخ دره خرم‌آباد به عنوان بیست و نهمین اثر ایران در یونسکو اشاره کرد و آن را گواهی بر قدمت و غنای فرهنگی این سرزمین دانست.

وی همچنین افزود: از آغاز کاوش‌های باستان‌شناسی در تپه زیر قلعه با همکاری سپاه پاسداران خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این کاوش‌ها بتواند اطلاعات ارزشمندی در مورد تاریخ کهن استان لرستان و ایران ارائه دهد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان در پایان این مراسم، از برگزاری یک فم تور (تور آشناسازی) برای دانش‌آموزان علاقه‌مند به گردشگری در غارهای شش‌گانه دره خرم‌آباد در طول هفته گردشگری خبر داد. همچنین، وی با طرح سه پرسش مرتبط با غارهای دره خرم‌آباد و تاریخ باستان‌شناسی منطقه، به دانش‌آموزانی که پاسخ صحیح دادند، جوایزی اهدا کرد.

