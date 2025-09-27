حاتم احمدی مدیرعامل باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز شد
هیئتمدیره باشگاه فجر شهید سپاسی در جلسه امروز خود، با رأی قاطع حاتم احمدی را به عنوان مدیرعامل جدید این باشگاه انتخاب کرد.
به گزارش ایلنا، احمدی که فصل گذشته به عنوان قائممقام در کنار حسن کریمی فعالیت داشت و سابقه ۱۰سال حضور در سطح مدیریتی باشگاه را در کارنامه دارد و از چهره محبوب ورزش استان به شمار می آید ، با حضور مؤثر و اشراف کامل بر امور باشگاه، نقش مهمی در موفقیتهای تیم ایفا کرد و به عنوان مدیری کارآمد و هماهنگ شناخته شد.
مدیرعامل جدید فجر شهید سپاسی شیراز در ادامه مسیر نیز از حمایتها و همراهیهای حسن کریمی بهرهمند خواهد بود تا این باشگاه مردمی همچنان در مسیر رشد و موفقیت گام بردارد.