حاتم احمدی مدیرعامل باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز شد

به گزارش ایلنا، احمدی که فصل گذشته به عنوان قائم‌مقام در کنار حسن کریمی فعالیت داشت و سابقه ۱۰سال حضور در سطح مدیریتی باشگاه را در کارنامه دارد و از چهره محبوب ورزش استان به شمار می آید ، با حضور مؤثر و اشراف کامل بر امور باشگاه، نقش مهمی در موفقیت‌های تیم ایفا کرد و به عنوان مدیری کارآمد و هماهنگ شناخته شد.

مدیرعامل جدید فجر شهید سپاسی شیراز در ادامه مسیر نیز از حمایت‌ها و همراهی‌های حسن کریمی بهره‌مند خواهد بود تا این باشگاه مردمی همچنان در مسیر رشد و موفقیت گام بردارد.‌

