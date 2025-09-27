خبرگزاری کار ایران
در چهارمحال و بختیاری انجام شد؛

آتش در منطقه حفاظت شده هلن مهار شد

مدیر کل محیط زیست چهارمحال و بختیاری گفت: آتش‌سوزی در حاشیه منطقه حفاظت‌شده هلن با تلاش محیط‌بانان و مردم محلی مهار شد.

به گزارش ایلنا، محسن کریمی اظهارداشت: آتش‌سوزی روز گذشته در محل گود خونی، منطقه حفاظت‌شده هلن، با حضور به‌موقع نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست و مشارکت مردم محلی در کمتر از ۲ ساعت مهار شد.

وی افزود: با تلاش محیط‌بانان و همراهی ارزشمند مردم محلی و ایجاد آتش بر در پیرامون آتش، حریق در همان ساعات اولیه تحت کنترل قرار گرفت و از گسترش آن به سایر عرصه‌های طبیعی جلوگیری شد.

کریمی گفت: این حادثه نشان داد که همکاری و هم‌افزایی میان نیروهای یگان حفاظت و جوامع محلی نقش تعیین‌کننده‌ای در صیانت از زیستگاههای طبیعی دارد.

وی بیان کرد: خوشبختانه با اقدام سریع، خسارت گسترده‌ای به عرصه‌های طبیعی وارد نشد و بلافاصله پس از اطفا، عملیات پایش و بررسی وضعیت منطقه آغاز شد.

