English العربیه
سرخط خبرها :
پس از رایزنی های متعدد با کشور عراق:

موافقت رسمی بغداد با بازگشایی چیلات/ گره تاریخی این مرز بالاخره گشوده شد

کد خبر : 1691654
پس از سال‌ها مطالبه مردمی و پیگیری‌های مداوم مسئولان، مرز چیلات دهلران سرانجام با موافقت رسمی دولت عراق در آستانه بازگشایی قرار گرفت، رویدادی که می‌تواند نقطه عطفی در توسعه اقتصادی، اشتغال و دیپلماسی مرزی استان ایلام باشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، بازگشایی مرز چیلات، یکی از مطالبات دیرینه مردم شهرستان مرزی دهلران، به مرحله اجرا نزدیک شده است. این شهرستان با داشتن بیش از ۲۲۰ کیلومتر مرز مشترک با عراق، سال‌ها چشم‌انتظار بهره‌برداری از ظرفیت‌های مرزی خود بود.

استاندار ایلام  در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با تأکید بر تلاش‌ها و پیگیری‌های گسترده برای تحقق این آرزو گفت: از سال‌ها پیش مسئولان، استانداران گذشته، نمایندگان وقت و نماینده فعلی مجلس، همگی در این مسیر نقش‌آفرین بودند. این دستاورد حاصل کار گروهی و پیگیری مستمر است.  علاوه بر موافقت کشورمان در سال ۹۶،  دولت عراق رسماً با بازگشایی چیلات موافقت کرده است.

وی با اشاره به اقدامات زیرساختی انجام‌شده در این مرز افزود: زیرساخت‌های حیاتی چون آب، جاده و فیبر نوری آماده شده است. همچنین مجوز بازارچه حلاله شمالی نیز در دست پیگیری است تا به همراه مهران و چنگوله، مجموعه‌ای از گذرگاه‌های مرزی مهم برای توسعه اقتصادی استان فعال شود.

در همین حال، استاندار میسان عراق نیز اعلام کرد: هیئت مرکزی عراق به‌طور رسمی با بازگشایی مرز چیلات دهلران موافقت کرده است.

 این موضع رسمی نشان می‌دهد که گره تاریخی این مرز بالاخره گشوده شده است.

کارشناسان معتقدند بازگشایی چیلات می‌تواند با ایجاد بازارچه مرزی فعال، تحولی بزرگ در اشتغال، رونق بازرگانی و تقویت روابط دو کشور ایجاد کند،  مسیری که سال‌ها آرزوی مردم بود و امروز به واقعیت نزدیک شده است.

