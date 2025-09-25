به گزارش ایلنا از همدان، سید مجتبی حسینی امروز در همایش فعالان حوزه جهاد کشاورزی که با حضور وزیر جهاد کشاورزی، برگزار شد، ضمن خوش‌آمدگویی به وزیر جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری‌قزلجه، چالش‌های اصلی بخش کشاورزی را تشریح کرد.

وی با اشاره به حضور دومین‌باره وزیر در استان در کمتر از یک ماه، از تلاش‌های مجدانه نماینده شهرستان بهار و کبودراهنگ، آقای دکتر توسلی، برای پیگیری امور قدردانی کرد و سلام استاندار را به وزیر رساند.

وی در ادامه سخنرانی خود، سه واژه تغییرات اقلیمی، کمبود آب و تغییرات بازار جهانی را به عنوان چالش‌های مهمی که بخش کشاورزی کشور را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند، معرفی کرد.

حسینی با بیان اینکه کنترل تغییرات اقلیمی از عهده ما خارج است، بر لزوم تمرکز بر بهره‌وری آب به دلیل محدودیت منابع آبی تأکید کرد و از وزیر خواست تا برای این منظور مشوق‌های لازم را برای کشاورزان در نظر بگیرد.

معاون استاندار همدان همچنین به چالش بازار اشاره کرد و گفت: کل زنجیره کشاورزی، از نهاده‌ها تا بازار و قیمت‌گذاری‌های دستوری، با نابسامانی‌هایی روبه‌رو است که ذینفعان را نیز درگیر کرده است. او با قدردانی از وزیر، ابراز امیدواری کرد که با حضور وی، وضعیت کشاورزی استان همدان بهبود یابد.

