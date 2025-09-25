بارش ۸۵ میلی متری باران در گرگان

به گزارش ایلنای گلستان، ناهار خوران با ۸۵ و نیم میلی متر، روستای نوچمن با ۷۲ ملی متر و النگ دره گرگان با ۶۹ میلی متر بیشترین بارش را در ۲۴ ساعت گذشته را دریافت کردند.

در ایستگاه دانشگاه پردیس گرگان و ایستگاه بندرگز هم به‌تر تیب ۵۶ و ۵۳ میلی متر باران بارید. کلاله، گنبد کاووس و اینچه برون، مینودشت با کمتر از ۱۵ میلی متر کمترین بارش را داشتند.

شهردار گرگان در بازدید از مناطق آسیب‌دیده در پی بارندگی شب گذشته گفت: در پی بارش شدید دیشب شهرداری گرگان تمامی امکانات خود را برای امدادرسانی به ساکنان مناطق متاثر از سیلاب به کار گرفت و با بازگشایی معابر، کمک به ساکنان مناطق آسیب دیده و اسکان مسافران امدادرسانی کرد.

مجید طاهری همچنین از اقدامات فوری شهرداری برای کمک به ساکنان مناطق آسیب‌دیده خبر داد و افزود: این اقدامات به سرعت در حال انجام است.

وی از مردم خواست تا در شرایط بحرانی با نهادهای امدادی همکاری کنند و هرگونه خطر احتمالی را سریعاً گزارش دهند تا از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری شود.

