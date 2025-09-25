خبرگزاری کار ایران
بارش ۸۵ میلی متری باران در گرگان

کد خبر : 1691340
طی ۲۴ ساعته گذشته ناهار خوران گرگان با ۸۵ و نیم میلی متر بیشترین بارش را در ۲۴ ساعت گذشته را دریافت کرد.

به گزارش ایلنای گلستان، ناهار خوران با ۸۵ و نیم میلی متر، روستای نوچمن با ۷۲ ملی متر  و النگ دره گرگان با ۶۹ میلی متر بیشترین بارش را در ۲۴ ساعت گذشته را دریافت کردند. 

در ایستگاه دانشگاه پردیس گرگان و ایستگاه بندرگز هم به‌تر تیب ۵۶ و ۵۳ میلی متر باران بارید. کلاله، گنبد کاووس و اینچه برون، مینودشت با کمتر از ۱۵ میلی متر کمترین بارش را داشتند. 

شهردار گرگان در بازدید از مناطق آسیب‌دیده در پی بارندگی شب گذشته گفت:  در پی بارش شدید دیشب شهرداری گرگان تمامی امکانات خود را برای امدادرسانی به ساکنان مناطق متاثر از سیلاب به کار گرفت و با بازگشایی معابر، کمک به ساکنان مناطق آسیب دیده و اسکان مسافران امدادرسانی کرد. 

مجید طاهری همچنین از اقدامات فوری شهرداری برای کمک به ساکنان مناطق آسیب‌دیده خبر داد و افزود: این اقدامات به سرعت در حال انجام است. 

 وی از مردم خواست تا در شرایط بحرانی با نهادهای امدادی همکاری کنند و هرگونه خطر احتمالی را سریعاً گزارش دهند تا از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری شود.

