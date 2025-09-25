۶۵ کیلومتر جاده بین مزارع در چهارمحال و بختیاری با مشارکت مردمی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار محمد زهرایی در مراسم افتتاح همزمان ۶۵ کیلومتر جاده بین مزارع و محوطه‌سازی گلزار شهدای گمنام در شهرستان کیار استان چهارمحال و بختیاری، با اشاره به نقش مردم در پیشبرد پروژه‌های عمرانی، اظهار داشت: سازمان بسیج مستضعفین با همراهی فرماندهان سپاه استانی و ظرفیت مردمی، در کنار دولت قرار گرفته تا نهضت جاده‌سازی بین مزارع را به‌صورت گسترده اجرا کند.

وی افزود: هیچ پروژه‌ای به سرانجام نرسیده مگر با مشارکت مستقیم مردم در مرحله زیرسازی؛ نمونه بارز آن، جاده‌ای است که امروز در شهر گهرو افتتاح شد و زیرسازی آن با استفاده از درآمد حاصل از محصولات کشاورزی توسط خود مردم انجام گرفت.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور با تأکید بر نقش ارزش افزوده این جاده‌ها در حفظ کیفیت محصولات، خاطرنشان کرد:این مشارکت مردمی باعث شده حجم قابل توجهی از پروژه‌های جاده‌سازی در دل روستاها با موفقیت اجرا شود.

زهرایی با بیان اینکه تخصیص قیر برای اجرای پروژه‌ها به‌صورت عملکردی انجام می‌شود، تصریح کرد: هر استانی که عملکرد بهتری داشته باشد، قیر بیشتری دریافت می‌کند و به همان نسبت، خدمات بیشتری به مردم خود ارائه خواهد شد.

وی در پایان با قدردانی از مردم، فرماندهان سپاه و گروه‌های جهادی، تأکید کرد:مسیر خدمت‌رسانی روشن است و با اتکا به اراده ملی و باور جهادی، این حرکت تا رسیدن به نقطه مطلوب ادامه خواهد یافت.

