با حضور مدیرعامل آبفا کشور؛

۳ طرح آبرسانی در شهرستان جهرم به بهره‌برداری رسید

۳ طرح آبرسانی در شهرستان جهرم به بهره‌برداری رسید
۲۳۰۰ خانوار از آب شرب پایدار بهره مند شدند

سه طرح مهم آبرسانی در شهرستان جهرم با حضور مدیرعامل شرکت مهندسی آبفا کشور، رئیس کمیسیون عمران مجلس و نماینده مردم جهرم و خفر، جمعی از مدیران صنعت آب و مسئولان محلی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش ایلنا، هاشم امینی در آیین گشایش این طرح‌ها با قدردانی از تلاش‌های شرکت آبفا استان فارس و مجموعه دست‌اندرکاران اجرای این طرح ها اظهار داشت: در مجموع حدود ۲۳۰۰ خانوار از مزایای این طرح‌ها به طور مستقیم منتفع می‌شوند. 

وی افزود: برای پایداری آب شرب هر خانوار به طور میانگین ۲۶۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری شده است که این هزینه، حق طبیعی مردم عزیز این مناطق برای برخورداری از آب پایدار و سالم است. امیدوارم این اقدامات موجب رضایت اهالی، بهبود کیفیت زندگی آنان شود.

در ادامه این مراسم، علی شبانی مدیرعامل شرکت آبفا استان فارس با تشریح جزئیات سه طرح آبرسانی مورد بهره برداری گفت: برای اجرای این طرح ها در مجموع بیش از ۱۵۴۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

شبانی اضافه کرد:طرح آبرسانی به مجموعه روستاهای موردک با اعتبار ۱۳۰۰ میلیارد ریال شامل حفر و تجهیز یک حلقه چاه، اجرای ۶۵ کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع، احداث ۴ باب ایستگاه پمپاژ و ۹ باب مخزن بتنی با حجم ۱۳۰۰ مترمکعب بوده و بیش از ۵۰۰ خانوار از آن بهره‌مند می‌شوند.

وی گفت: همچنین طرح آبرسانی به شهر دوزه با اعتبار ۱۱۵ میلیارد ریال شامل اجرای ۲ کیلومتر خط انتقال و احداث ۲ باب مخزن بتنی با حجم ۵۰۰ مترمکعب است که آب شرب ۴۹۰ خانوار را تأمین می‌کند.

مدیر عامل شرکت آبفا فارس ادامه داد: طرح سوم نیز آبرسانی به مجموعه شهدای سیمکان با اعتبار ۱۳۰ میلیارد ریال شامل حفر و تجهیز یک حلقه چاه و اجرای ۱۰۰ متر خط انتقال و شبکه توزیع است که نیاز آبی بیش از ۱۳۰۰ خانوار را برطرف می‌کند.

در پایان این آیین، محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس و نماینده مردم جهرم و خفر با قدردانی از خدمات شرکت آبفا استان فارس در تأمین آب پایدار مناطق شهری و روستایی گفت:اجرای چنین طرح‌هایی نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی مردم دارد و نشان‌دهنده توجه ویژه دولت و مجموعه وزارت نیرو به نیازهای اساسی مردم به‌ویژه در حوزه آب شرب است.

