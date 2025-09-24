آغاز عملیات احداث پست ۶۳/۲۰ کیلوولت شهرک صنعتی شهرستان سنقر و کلیایی

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، آیین آغاز عملیات اجرایی احداث پست ۶۳/۲۰ کیلوولت شهرک صنعتی سنقر و کلیایی روز چهارشنبه با حضور منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه و حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجوادحسینی‌کیا نماینده مردم شریف این شهرستان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

حبیبی استاندار کرمانشاه با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های انرژی گفت:«پیش‌نیاز توسعه، تأمین انرژی پایدار است و در میان انواع انرژی‌ها، برق جایگاه ویژه‌ای دارد. هرچه بیشتر بتوانیم این نیاز را برطرف کنیم، سرعت پیشرفت کارهایمان در بخش‌های مختلف افزایش می‌یابد. از این‌رو احداث چنین پروژه‌هایی ضرورتی انکارناپذیر است.»

وی با قدردانی از دست‌اندرکاران اجرای این طرح افزود:«برق، هم زیربنای توسعه صنعتی و هم تضمین‌کننده آرامش خاطر خانوارها و مردم در حوزه خانگی است. وجود زیرساخت‌های مطمئن در حوزه انرژی، زمینه اعتماد صنعتگران و سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کند تا با اطمینان وارد عرصه تولید و سرمایه‌گذاری شوند.»

استاندار کرمانشاه پروژه احداث پست ۶۳/۲۰ کیلوولت سنقر و کلیایی را نمادی از کار گروهی و مشارکت دستگاه‌های اجرایی دانست و اظهار کرد:«یکی از ویژگی‌های مهم این پروژه، مشارکت شرکت برق منطقه‌ای غرب، شرکت شهرک‌های صنعتی استان و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است. ما در کشور معمولاً در کارهای فردی موفق هستیم، اما در کارهای دسته‌جمعی ضعف‌هایی داریم. این پروژه نمونه‌ای موفق از کار مشارکتی دستگاه‌هاست که باید از آن تقدیر کرد.»

حبیبی با اشاره به اعتبار بیش از ۲۷۵ میلیارد تومانی این پروژه خاطرنشان کرد:«این سرمایه‌گذاری قابل توجه است، اما واقعیت آن است که شهرستان سنقر و کلیایی بیش از این‌ها نیازمند حمایت و توسعه زیرساخت‌هاست. خوشبختانه امروز این شهرستان میزبان طرح‌های بزرگی همچون پتروشیمی، فولاد و صنایع متنوع است که همه آن‌ها نیازمند انرژی برق هستند. در کنار این صنایع، صنعت فرش نیز به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های شاخص شهرستان باید بیش از گذشته مورد حمایت قرار گیرد.»

وی در ادامه با اشاره به نقش صندوق کارآفرینی امید و شرکت فرش ایران گفت:

«یکی از برنامه‌های جدی ما پس از صنایع پتروشیمی و فولاد، تقویت صنعت فرش سنقر است. هماهنگی‌های لازم با مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید و شرکت فرش ایران انجام خواهد شد تا منابع اعتباری ویژه‌ای برای حمایت از فعالان این بخش در شهرستان اختصاص یابد.»

استاندار کرمانشاه همچنین با بیان اینکه پیگیری مصوبات سفرهای استانی به‌طور جدی در دستور کار است، افزود:«تمامی مصوبات سفرها به‌صورت دقیق رصد می‌شود. مدیران دستگاه‌های اجرایی به همراه فرمانداران و مسئولان محلی موظف هستند روند اجرای این مصوبات را گزارش دهند. یکی از اهداف اصلی این سفرها، امیدآفرینی و اعتمادسازی در میان مردم است و ارائه گزارش عملکرد شفاف، بخش مهمی از این اعتمادسازی محسوب می‌شود.»

وی با تأکید بر اینکه مردم باید در جریان روند پیشرفت پروژه‌ها قرار بگیرند، گفت:«رسالت اصلی ما خدمت‌گزاری و ایجاد امید در جامعه است. هرچه اطلاع‌رسانی دقیق‌تر باشد، مردم بیش از گذشته نسبت به آینده امیدوار خواهند شد.»

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های معدنی سنقر اشاره کرد و افزود:«این شهرستان در حوزه معدن نیز پتانسیل‌های ارزشمندی دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه اکتشاف و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه برنامه‌های ویژه‌ای را دنبال خواهد کرد.»

حبیبی در پایان از تلاش همه دستگاه‌ها، مدیران استانی و محلی و همچنین همراهی مردم و مسئولان شهرستان قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که با اجرای این پروژه‌ها، سنقر و کلیایی به یکی از قطب‌های مهم صنعتی و اقتصادی استان کرمانشاه تبدیل شود.

