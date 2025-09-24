خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون استاندار فارس خبرداد؛

۳۴۰ هزار متقاضی اعزام به عمره در استان ثبت نام کرده اند

۳۴۰ هزار متقاضی اعزام به عمره در استان ثبت نام کرده اند
کد خبر : 1690942
لینک کوتاه کپی شد.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس از اعزام منظم زائران به سفر معنوی حج عمره از این استان خبر داد و بر تداوم آن تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، مهدی پارسایی در مراسم بدرقه اولین گروه زائران اعزامی از شیراز به سفر معنوی حج عمره، اظهار کرد: در این اعزام مجموعا ۲۶۰ زائر شیعه و اهل سنت استان فارس به حج عمره اعزام خواهند شد.

وی با بیان اینکه از امروز هر ۱۰ روز یک پرواز به ظرفیت ۲۶۰ نفر به سفر معنوی حج عمره اعزام خواهیم داشت، افزود: مجری اعزام ها، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران است و در همکاری با سازمان حج و زیارت استان فارس و سایر نهادهای ذیربط زائران استان را به زیارت خانه خدا اعزام می‌کنند.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس ادامه داد: برنامه اعزام زائران حج عمره از استان فارس با شعار حرم تا حرم و به یاد شهدا، از زیارت حضرت شاهچراغ(ع) آغاز و به زیارت خانه خدا منتهی می شود.

وی با اشاره به اینکه تا پایان مهرماه ظرفیت اعزام به سفر معنوی حج عمره تکمیل شده است، اعلام کرد: در ‌مرحله ثبت نام ، ۳۴۰ هزار نفر متقاضی داریم که به تدریج بر اساس ظرفیت های موجود، اعزام خواهند شد.

پارسایی گفت: امیدواریم با همکاری شرکت های هواپیمایی و سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران، به تدریج ظرفیت پروازی افزوده شود و شاهد اعزام بیش از پیش حجاج به خانه خدا باشیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی