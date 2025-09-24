خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تعطیلی پنجشنبه ادارات گیلان تا پایان سال

تعطیلی پنجشنبه ادارات گیلان تا پایان سال
کد خبر : 1690667
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار گیلان در جلسه مدیریت مصرف انرژی گفت: همه ادارات دولتی و خصوصی گیلان به جز دستگاه‌های خدمات رسان و امدادی، پنجشنبه‌ها تا پایان سال تعطیل است.

به گزارش ایلنا از رشت، هادی حق شناس صبح امروز در جلسه کارگروه انرژی که در سالن شهید انصاری استانداری برگزار شد، گفت: با تصویب کارگروه مدیریت مصرف انرژی، نیمه دوم سال همه ادارات دولتی و خصوصی گیلان روز‌های پنجشنبه تعطیل است و به جبران کمبود ساعت کار کارکنان، روز‌های شنبه تا چهارشنبه ساعت کار از ۷ صبح تا ۱۶ و ۳۰ دقیقه خواهد بود، البته ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه ساعت پایان کار حضوریست و ۲ ساعت دیگر به صورت دورکاری خواهد بود.

وی با بیان اینکه این تعطیلی پنجشنبه‌ها برای دستگاه‌های خدمات رسان نخواهد بود گفت: همه دستگاه‌های خدمات رسان نظیر بیمارستان ها، اورژانس، آتش نشانی و؛ و شعب منتخب بانک‌های استان روز‌های پنجشنبه به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی