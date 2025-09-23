‌به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در این مراسم که صبح امروز در آیین صبحگاهی دانش‌آموزان دبیرستان عشایری شبانه‌روزی شهید بهشتی برگزار شد، به حضور پررنگ دانش‌آموزان در هشت سال دفاع مقدس اشاره و خاطرنشان کرد: نقش دانش‌آموزان در هشت سال دفاع مقدس بسیار برجسته و مهم بود؛ بسیاری از شهدای جنگ تحمیلی دانش‌آموزانی همچون ۹۲ شهید همین مدرسه بودند که در تاریخ کشور به الگو و اسوه تبدیل شدند.

وی ادامه داد: دانش‌آموزی که روزی توانست در ایام جنگ تحمیلی با دشمنانِ تا دندان مسلح مبارزه و با فداکاری‌هایش افتخارآفرینی کند، بدون شک امروز نیز می‌تواند از عهده کار‌های بزرگتری که نیازِ امروز جامعه ماست برآید.

امیری همچنین با یادآوری نقش آزادگان دانش‌آموز در دوران دفاع مقدس تاکید کرد: شمار زیادی از آزادگان در دوران دفاع مقدس نیز دانش‌آموزان و فرهنگیانی بودند که صبر و مقاومت آنها می‌تواند الگو‌های بزرگی برای فرزندانمان باشد.

استاندار فارس در ادامه با تاکید بر اهمیت الگو‌سازی از زندگی شهدا، جانبازان و آزادگان دانش‌آموز، توصیه کرد زندگینامه شهدا، جانبازان و آزادگان دانش‌آموز در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد.

وی با تاکید بر لزوم اتخاذ تصمیم درست برای آینده شغلی بر اساس عقلانیت، مشورت و به دور از تاثیر‌پذیری از فضای اجتماعی و جو جامعه، به اهمیت نگارش خاطرات دوران تحصیل نیز اشاره کرد و افزود: این خاطرات پس از پایان تحصیل و قرار گرفتنِ دانش‌آموزان در موقعیت‌های اجتماعی و شغلی مختلف می‌تواند مسیر را برای آیندگان روشن‌تر سازد.

مدیریتِ زمان، کنترل اضطراب و احترام به آموزگاران و دبیران از دیگر توصیه‌های امیری به دانش‌آموزان در آیین آغاز سال تحصیلی بود.

وی با یادآوریِ نا‌ترازی انرژی به‌ویژه «آب» در کشور گفت: تقارن سال آبی با سال تحصیلی می‌تواند منجر به انعقاد تفاهم‌نامه‌ای میان اداره کل آموزش‌و‌پرورش فارس و اداره کل آب منطقه‌ای استان به‌منظور چگونگی مدیریت بهینه مصرف آب با بهره‌گیری از فرهنگ‌سازی و استفاده از ظرفیت کم‌نظیر دانش‌آموزان شود.

استاندار فارس همچنین پس از برگزاری آیین استقبال با حضور در یکی کلاس‌های مدرسه روی تابلو شعر «توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود» را نوشت و سپس سه مولفه قدرت‌آفرین را برای دانش‌آموزان تشریح کرد.

امیری گفت: سه چیز به انسان قدرت می‌بخشد، نخست توحید و اعتماد به خداوند و دوم، علم؛ چراکه مردم همواره در برابر دانش متواضع هستند.

استاندار فارس سومین مولفه را کسب ثروت مشروع دانست که با ایجاد حس بی‌نیازی به انسان قدرت می‌بخشد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس نیز با بیان اینکه امروز اول مهر است و همه چیز از امروز آغاز می‌شود، افزود: عدالت و آزادی یک ملت از این روز شکل می‌گیرد. مدرسه، مرکز پرورش اخلاق، هویت و معنویت است و آغاز سال تحصیلی، حرکتی برای توسعه و پیشرفت کشور به شمار می‌رود.

محسن کلاری با اشاره به نقش اولیا در تربیت دانش‌آموزان تصریح کرد: والدین شرکای اصلی مدارس هستند و بدون حضور و مشارکت خانواده‌ها، تحقق ساحت‌های تربیتی عقیم می‌ماند.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس با اشاره به اهمیت دسترسی کامل دانش‌آموزان به آموزش گفت: پیوند می‌بندیم و عهد می‌کنیم مدرسه را در جایگاه رفیع خود قرار دهیم و تلاش خواهیم کرد هیچ کودکی از تحصیل باز نماند.

کلاری ادامه داد: مدرسه کانون تفکر و خلاقیت و زیربنای توسعه، پیشرفت و شکوفایی کشور در عرصه‌های مختلف است و آموزش و پرورش باید رکن اساسی امنیت، توسعه و فرهنگ ملی محسوب شود.

وی همچنین اعلام کرد: زنگ آغاز سال تحصیلی در بیش از ۸۱۰۰ مدرسه استان به صدا درآمد و بیش از ۹۴۳ هزار دانش‌آموز وارد کلاس‌های درس شدند.

کلاری با تاکید بر نیاز دانش‌آموزان به افکار نو و به‌روز افزود: همان‌طور که زنگ آغاز تعلیم و تربیت را می‌نوازیم، باید زنگار را نیز از روی افکار و نگاه‌ها بشوییم تا دانش‌آموزان امروز با ذهن باز و خلاق رشد کنند.

وی بیان کرد: بیش از ۱۰ میلیون جلد کتاب در مدارس استان توزیع شده، لباس فرم دانش‌آموزان آماده شده و سرویس مدارس نیز ساماندهی شده است. امیدوارم دانش‌آموزان با جدیت بیشتری درس بخوانند و اولیا نیز در کنار فرزندان خود باشند. تربیت، تعطیل‌پذیر نیست.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس اضافه کرد: با توجه به شرایط معیشتی خانواده‌ها، از معلمان نیز انتظار داریم در تهیه نوشت‌افزار همراهی لازم را با دانش‌آموزان داشته باشند.

کلاری در پایان بیان کرد: با تمهیدات صورت‌گرفته در زمینه‌های مختلف از جمله ساماندهی نیروی انسانی و توانمندسازی ۲۷ هزار آموزگار دوره ابتدایی، امیدواریم سال تحصیلی جدید یکی از سال‌های بسیار خوب و موفق برای دانش‌آموزان و معلمان باشد.

