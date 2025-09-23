به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار هادی رفیعی‌کیا در مراسم نواختن زنگ مهر به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید در مدرسه فرزانگان اراک، افزود: فرماندهی انتظامی با تمام هنجارشکنان و افرادی که بخواهند امنیت آینده‌سازان کشور را برهم زنند، برخورد قاطع و جدی دارد.

وی ادامه داد: پلیس ایران، برحسب وظایفی که بر عهده دارد علاوه بر اینکه موظف است امنیت را در معابر و محله‌ها برقرار کند، برای کمک به دانش‌آموزان نیز تمامی تلاش خود را به کار گرفته تا این قشر دغدغه‌ای در این راستا نداشته باشند.

فرمانده انتظامی استان مرکزی با تأکید بر توجه دانش‌آموزان به تحصیل و کسب علم‌آموزی، اظهار داشت: دانش‌آموزان باید تنها به فکر تحصیل علم و دانش باشند و در این راستا تمامی تلاش خود را به کار بگیرند تا به قله‌های موفقیت و پیشرفت دسترسی پیدا کنند.

سردار رفیعی‌کیا به موفقیت‌های اخیر جوانان ورزشکار ایرانی در مجامع بین‌المللی اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: این افتخارات علمی و ورزشی که توسط جوانان ایرانی و ورزشکاران کسب شده است، غرور ملی را برانگیخت و موجب سرافرازی ملت ایران شد.

