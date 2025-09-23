مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد؛
برداشت بیش از 1950 تن نخود از مزارع استان قزوین
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اتمام فصل براشت نخود در استان قزوین از برداشت 1865 تن نخود دیم از سطح 5650 هکتار و 85 تن نخود آبی از 51 هکتار از مزارع این استان خبر داد.
به گزارش ایلنا از قزوین، حسن جلیلوند با اعلام این خبر افزود: ارقام نخود آبی کشت شده شامل منصور، آنا و رقمهای محلی است ایشان همچنین توسعه کشت ارقام پابلند نخود ،با هدف امکان توسعه برداشت مکانیزه را از برنامه های مهم سازمان جهاد کشاورزی استان برشمردند
وی شهرستانهای آوج، قزوین و تاکستان را به ترتیب، بزرگترین تولیدکنندگان نخود در استان معرفی کرد.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در پایان سخنان خود بر اهمیت رعایت الگوی کشت و اصول به زراعی در اراضی دیم توسط کشاورزان تأکید کرد.