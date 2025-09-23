برداشت بیش از 1950 تن نخود از مزارع استان قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، حسن جلیلوند با اعلام این خبر افزود: ارقام نخود آبی کشت شده شامل منصور، آنا و رقم‌های محلی است ایشان همچنین توسعه کشت ارقام پابلند نخود ،با هدف امکان توسعه برداشت مکانیزه را از برنامه های مهم سازمان جهاد کشاورزی استان برشمردند

وی شهرستان‌های آوج، قزوین و تاکستان را به ترتیب، بزرگترین تولیدکنندگان نخود در استان معرفی کرد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در پایان سخنان خود بر اهمیت رعایت الگوی کشت و اصول به زراعی در اراضی دیم توسط کشاورزان تأکید کرد.

