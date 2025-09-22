خبرگزاری کار ایران
ساعت کار ادارات همدان از مهرماه شناور می‌شود

ساعت کار ادارات همدان از مهرماه شناور می‌شود
کد خبر : 1689921
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار همدان از شروع شناور فعالیت ادارات همدان از اول مهرماه خبر داد و گفت: پنجشنبه‌ها ادارات همدان دایر هستند.

به گزارش ایلنا از همدان ، سید محمدرضا میرصفدری در نامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی استان؛ شناور شدن ساعت آغاز به کار و پایان تعطیلی پنجشنبه ادارات را اعلام کرد. با احترام به استناد تصویب نامه مورخ ۱۲/۲۸/ ۱۴۰۱ هیئت محترم وزیران و نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و در راستای حمایت از خانواده، کاهش دغدغه والدین و تسهیل ترددهای شهری آغاز سال تحصیلی، ساعت آغاز به کار ادارات از اول مهرماه تا اطلاع ثانوی در سطح استان به صورت شناور از ساعت ۷ تا ۸ خواهد بود.ضمنا از آنجا که تهیه و ساماندهی سرویس‌های ایاب و ذهاب دانش آموزان در ذهاب دانش آموزان در هفته اول آغاز سال تحصیلی انجام می‌شود، جهت کاهش دغدغه خانواده هایی که والدین شاغل ادارت دولتی می‌باشند، ساعت شروع به کار آن‌ها از یکم تا نهم مهرماه ساعت ۸:۳۰ خواهد بود.مدیران دستگاه‌ها و ادارات باید به آن طوری برنامه‌ریزی کنند که ضمن رعایت سقف ساعات کاری قانونی بر اساس ماده ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، هیچ خللی در نحوی پاسخگویی ارائه پاسخگویی و ارائه خدمات به مراجعین ایجاد نشود.

