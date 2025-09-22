مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس مازندران:
دفاع مقدس، افتخار ملی و وحدتآفرین ملت ایران است/ رسانه، سلاح پیروزی در جنگ نرم امروز
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس مازندران، دفاع مقدس را افتخاری بزرگ برای ملت ایران دانست و بر نقش بیبدیل وحدت و انسجام ملی در تقویت باورهای مردمی تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدحسن سلامی در دومین همایش «رسانه و دفاع مقدس» که با عنوان «ما فاتحان قله» و به یادبود ۳۰ شهید رسانهای استان و ۱۲ شهید خبرنگار جنگ تحمیلی برگزار شد با تبریک هفته دفاع مقدس گفت: دفاع مقدس افتخار بزرگی برای ملت ایران است. اگرچه خسارت دیدیم، اما در سایه این دوران، وحدت و انسجام ملی و باورهای مردمی در کشور ما قوت گرفت.
وی با اشاره به شرایط آغاز جنگ، بیان داشت: جنگ زمانی آغاز شد که بسیاری از زیرساختهای کشور به دلیل شکلگیری انقلاب آسیب دیده بود و نیروهای مسلح ما هنوز جایگاه اصلی خود را پیدا نکرده بودند، در چنین شرایطی ضمن توطئههای گوناگون، جنگ تحمیلی بر ما تحمیل شد و مردم ما با ایثار، فداکاری و بر اساس باورهای مقدس، سالها در جبههها حضور یافتند و مقاومت کردند.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس مازندران گفت: دشمن پس از ناکامی در توطئههای کوچکتر، جنگی همهجانبه را به کشور تحمیل کرد، افزود: جوانان ما در آن دوران، جبهه را دانشگاه و مکتب جهاد میدانستند. در این میان، جوانان بسیاری به شهادت رسیدند و استان مازندران نیز ۱۴ هزار و ۵۰۰ شهید تقدیم انقلاب کرد.
سلامی با تاکید بر تداوم توطئههای دشمنان علیه انقلاب اسلامی، گفت: دشمنان با عناوین مختلف به مردم، باورها، اعتقادات و فرهنگ ما لطمه وارد کردهاند، اما ملت ایران با بصیرت، هوشیاری و ایستادگی در پشت سر ولی فقیه، مقاومت کرده است.
وی به حمله دشمن به زیرساختهای هستهای در دوران جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و افزود: دشمن چون به نتیجه نرسید، به زیرساختهای هستهای ما حمله کرد تا شیرازه نظام جمهوری اسلامی را بر هم بزند، اما این ملت با بصیرت و اتحاد مقدس، توطئه دشمن را خنثی کرد.
سلامی تاکید کرد: روحیه جهادی مردم باید روز به روز تقویت شود و این ملت هرگز شکست نخواهد خورد.
مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس مازندران با اشاره به برنامههای هفته دفاع مقدس امسال از برگزاری بیش از ۵ هزار برنامه خبر داد و گفت: تنها در یک روز، بیش از ۱۵۰۰ برنامه اجرا شد. دهیاریها و مساجد روستاها در این زمینه فعال شدهاند و مدارس نیز هزاران برنامه را تدارک دیدهاند. دستگاههای مختلف، رسانهها و فضای مجازی نیز در این راستا نقشآفرینی میکنند.
سلامی ایمان، توکل به خدا و معنویت رزمندگان را عامل پیروزی در جنگ هشت ساله دانست و بر نقش رسانه به عنوان سلاح امروز تاکید کرد: امروز ابزار رسانه به عنوان سلاح استفاده میشود و رسانهها باید با همین سلاح بر دشمن بتازند و پیروز شوند و باید بدانند که در صف مقدم انقلاب و در میدان جهاد هستند.